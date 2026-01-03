"POČEO RAT, NAPALI VENECUELU" Vučić o situaciji u Karakasu: Nadam se da će da se smiri situacija u Južnoj Americi
TOKOM obilaska završnih radova na novom objektu za smeštaj i obuku pripadnika Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre", u kasarni "Vasa Čarapić" u Beogradu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić se obratio komandantu "Kobri" pukovniku Darku Đošiću.
- Jesi ispratio Đošiću, počeo rat napali Venecuelu. Šta ja rekoh, legneš jedno je stanje, probudiš se drugo je stanje u svetu - rekao je Vučić, pa dodao:
- Nadam se da će da se smiri situacija u Južnoj Americi i da će prestati napadi na Venecuelu.
Podsetimo, jutros oko 1.50 časova je u Karakasu došlo do snažnih detonacija. Glavni grad Venecuele u niskom letu nadleću avioni, prenosi Asošiejted pres.
Nad gradom se vije dim, a oblast u okolini vojne baze u južnom delu Karakasa ostala je bez struje, navodi Rojters, pozivajući se na izjave očevidaca sa lica mesta.
Ljudi širom grada istrčali su na ulice da vide šta se dešava, prenosi AP.
