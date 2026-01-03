"VALJDA UVEK POLAZI OD SEBE" Vučić odgovorio na Đilasove pretnje: Narod će da odlučuje ko će da upravlja
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, tokom obilaska završnih radova na novom objektu za smeštaj i obuku pripadnika Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre", u kasarni "Vasa Čarapić" u Beogradu, odgovorio je na pretnje Dragana Đilasa.
Vučić je, odgovarajući na pretnje Dragana Đilasa da vlast mora pasti silom, rekao da nikada nije učestvovao u krađi na izborima.
- Valjda uvek polazi od sebe. Nikada nisam učestvovao ni u kakvoj krađi na izborima i to me ne zanima. Kada sam budem osetio da nemam legitimitet, sam se sklanjam. Ali kao što vidim po sitraživanjima, i dalje mi je legitimitet veći nego od svih ostalih, posebno o onima koji to govore. Davili su tri meseca SPS oko krađe na izborima, pritom ne pravdam SPS, ne bi li im preokrenuli volju za Beograd. Dakle izgubili su izbore, nisu imali većinu, i onda su na silu napravili većinu. I to je radio baš Dragan Đilas. Što se mene tiče, uvek ću da priznam rezultate. Demokratija je najbolji oblik vlasti koji postoji na svetu, uz sve primedbe, bolji ne poznajemo. Glas naroda je glas boga, ljudi znaju da nikada nisam lagao oko rezultata, svi znate da kada mi pročitamo rezultate - to su rezultati. Ne morate ni da čekate izbornu komisiju, mi ne lažemo ni za glas - rekao je on i podsetio na blokaderske manipulacije u Kosjeriću, Negotinu i Mionici.
- Smešno, da je to bar bilo 1, posto razlike ili 0,3. Ne, nego gube od -15 do -47 u indeksnim poenima. To je zastrašujuće, bože sačuvaj koja razlika a nisu u stanju da kažu "čestitamo". Sve nade se njihove ne zasnivaju na narodnoj volji, nego "desiće se". Rušena nam je država mnogo godina, 30 godina su neki spolja postavljali tačke, da b ise p onjihovom nalogu urušila. Uspeli smo to da sprečimo zahvaljujući narodu i sada uspostavljamo čvsrstu državu, a narod će da odlučuje ko će da upravlja.
Preporučujemo
VUČIĆ ODGOVORIO BOROVIĆU: Malo reketira kriminalce, malo kriminalci njega
03. 01. 2026. u 10:16
VENECUELA TONE U HAOS: Poznato ko je uhapsio Madura, cure prvi detalji (FOTO/VIDEO)
U GLAVNOM gradu Venecuele, Karakasu, odjeknule su eksplozije, a grad su u niskom letu nadletali avioni, javljaju svetski mediji. Američki predsedik Donald Tramp objavio je da je predsednik Venecuele Nikolas Maduro uhvaćen zajedno sa suprugom i prebačen iz zemlje.
03. 01. 2026. u 07:45 >> 11:05
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
OVO SU KRILI: Isplivala dugo čuvana tajna Ane i Bastijana
RAZVOD Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera bila je jedna od glavnih vesti prethodne godine.
02. 01. 2026. u 08:40
Komentari (0)