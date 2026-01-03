"VALJDA UVEK POLAZI OD SEBE" Vučić odgovorio na Đilasove pretnje: Narod će da odlučuje ko će da upravlja

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, tokom obilaska završnih radova na novom objektu za smeštaj i obuku pripadnika Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre", u kasarni "Vasa Čarapić" u Beogradu, odgovorio je na pretnje Dragana Đilasa.

Vučić je, odgovarajući na pretnje Dragana Đilasa da vlast mora pasti silom, rekao da nikada nije učestvovao u krađi na izborima.

- Valjda uvek polazi od sebe. Nikada nisam učestvovao ni u kakvoj krađi na izborima i to me ne zanima. Kada sam budem osetio da nemam legitimitet, sam se sklanjam. Ali kao što vidim po sitraživanjima, i dalje mi je legitimitet veći nego od svih ostalih, posebno o onima koji to govore. Davili su tri meseca SPS oko krađe na izborima, pritom ne pravdam SPS, ne bi li im preokrenuli volju za Beograd. Dakle izgubili su izbore, nisu imali većinu, i onda su na silu napravili većinu. I to je radio baš Dragan Đilas. Što se mene tiče, uvek ću da priznam rezultate. Demokratija je najbolji oblik vlasti koji postoji na svetu, uz sve primedbe, bolji ne poznajemo. Glas naroda je glas boga, ljudi znaju da nikada nisam lagao oko rezultata, svi znate da kada mi pročitamo rezultate - to su rezultati. Ne morate ni da čekate izbornu komisiju, mi ne lažemo ni za glas - rekao je on i podsetio na blokaderske manipulacije u Kosjeriću, Negotinu i Mionici.

- Smešno, da je to bar bilo 1, posto razlike ili 0,3. Ne, nego gube od -15 do -47 u indeksnim poenima. To je zastrašujuće, bože sačuvaj koja razlika a nisu u stanju da kažu "čestitamo". Sve nade se njihove ne zasnivaju na narodnoj volji, nego "desiće se". Rušena nam je država mnogo godina, 30 godina su neki spolja postavljali tačke, da b ise p onjihovom nalogu urušila. Uspeli smo to da sprečimo zahvaljujući narodu i sada uspostavljamo čvsrstu državu, a narod će da odlučuje ko će da upravlja.