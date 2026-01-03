MEHANIČAR PRIZNAO KAKO VARA KLIJENTE: Servisom ubrzava kvarove - Radim to već 20 godina, tako auto brže zariba

IAKO moderni automobili raspolažu brojnim senzorima, zdrava doza opreza, redovno održavanje i osnovno tehničko znanje često vrede više od bilo koje lampice upozorenja.

Foto unsplash

Kada vam automobil signalizira da je vreme za servis, a vi imate utisak da sve još uvek funkcioniše besprekorno, postavlja se pitanje: kome verovati, sopstvenom osećaju, mehaničaru ili elektronici?

Upravo tu dilemu izneo je jedan nezadovoljni vozač na Reditu, a njegova objava o, kako je naveo, „savremenim servisnim prevarama“ brzo je pokrenula žustru raspravu. Glavna tema bila je da li su današnji servisni intervali zaista realni ili predstavljaju način da se ispravni delovi prerano menjaju.

Sve je počelo kada se autoru objave upalila lampica upozorenja u automobilu. Kako je naveo, senzor je signalizirao potrebu za zamenom, dok je merenje pokazivalo da kočione obloge imaju još oko 5,5 milimetara materijala, što bi, prema njegovoj proceni, trebalo da znači najmanje još 10.000 kilometara normalne vožnje, posebno jer se radi o zadnjim kočnicama.

Sumnja da se radi o nepotrebnom forsiranju zamene ubrzo je dobila podršku drugih korisnika, koji su počeli da dele slična iskustva i nezadovoljstvo praksama u servisima.

Jedan od komentatora ironično je primetio da ga ne bi iznenadilo da proizvođači uskoro uvedu automatsko blokiranje vozila nakon pet godina, kako bi se vlasnici primorali na kupovinu novog automobila. Autor originalne objave, koji je i sam automehaničar, odgovorio je da se slične stvari već dešavaju, ali u suptilnijem obliku, kroz koncept tzv. „lifetime“ ulja.

Kako je objasnio, ulje u menjaču i diferencijalu često se označava kao trajno, bez jasno definisanog roka trajanja. Takođe je kritikovao produžene intervale zamene motornog ulja, koji kod nekih vozila dostižu i 30.000 kilometara, ocenjujući to kao štetno čak i za dizel motore. Kao primer naveo je sopstveno iskustvo sa određenim modelima automobila, kod kojih je morao više puta da menja plastične termostate u kratkom vremenskom periodu.

Bolje zameniti i ne razmišljati

U raspravi se pojavio i pragmatičan stav, koji poziva na smirenost. Jedan korisnik istakao je da upozorenja služe kao sigurnosna mera za manje pažljive vozače, te da niko nije obavezan da menja ulje ili kočnice tačno u trenutku kada se pojavi signal. Naveo je i da je sam menjao zadnje kočnice tek kada su počele da proizvode zvuk, naglašavajući da su troškovi bili relativno mali.

Autor originalne objave naglasio je, međutim, da mu kao automehaničaru smeta iskorišćavanje neinformisanih vozača. Istakao je da se uvek pridržava sopstvenih servisnih intervala i da mu se takav pristup pokazao pouzdanim, bez kvarova i zastoja na putu.

Sigurnost ili prodajni trik

Pojedini učesnici rasprave smatraju da su savremeni sistemi upozorenja često više marketinški alat nego stvarna bezbednosna potreba. Objašnjeno je da vozila često unapred signaliziraju potrebu za servisom kako bi vlasnici na vreme zakazali termin, ali i kako bi se osiguralo poštovanje servisnih intervala radi očuvanja garancije, što servisima donosi dodatnu zaradu.

Neki su podelili i iskustva u kojima su servisi odbijali da izvrše zamenu ulja u menjaču jer, prema fabričkom planu održavanja, takva zamena nije predviđena, uz obrazloženje da je ulje „doživotno“.

Mirna glava ima svoju cenu

S druge strane, deo vozača priznaje da je svestan preterivanja, ali se ipak odlučuje za raniju zamenu delova kako bi izbegao potencijalne veće kvarove. Kako navode, manji trošak danas često znači veću sigurnost sutra.

Iskusni mehaničari u raspravi su ponudili i tehnička objašnjenja, ističući da se kočione pločice ne troše uvek ravnomerno i da se pred kraj njihov vek može ubrzano smanjivati zbog zagrevanja. Takođe je naglašeno da zadnje kočnice u pravilu traju znatno duže od prednjih. Kao opšte pravilo, navedeno je da jedan milimetar materijala može odgovarati otprilike 1.000 kilometara vožnje, ali da sve zavisi od stila vožnje i samog vozila.

Kada je reč o zameni ulja, preporuka iskusnih mehaničara je interval od 10.000 do maksimalno 15.000 kilometara, odnosno jednom godišnje, bez obzira na fabričke preporuke.

Iako moderni automobili raspolažu brojnim senzorima, aplikacijama i pametnim sistemima, zdrava doza opreza, redovno održavanje i osnovno tehničko znanje često vrede više od bilo koje lampice upozorenja. Ipak, kada je reč o kočnicama, rizik nikada ne bi trebalo preuzimati, a savet stručnjaka uvek ostaje najpouzdanija opcija.

(Kurir)