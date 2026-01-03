VUČIĆ O TVRDNJAMA MARINIKE TEPIĆ DA JE ZEMLJA IZOLOVANA: Ti ljudi žive u vremenu 90ih i nisu u stanju da iz toga izađu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, tokom obilaska završnih radova na novom objektu za smeštaj i obuku pripadnika Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre", u kasarni "Vasa Čarapić" u Beogradu, osvrnuo se na izjave Marinike Tepić o tome da je Srbija izolovana.

On je naveo sa kim je sve iz sveta razgovarao i sastajao se te da nema smisla takva izjava.

- Kaže da izolujemo zemlju, ja sam 188 spoljnopolitičkih aktivnosti imao, razgovarao i sastao se sa preko 100 državnika širom sveta. Imao sam najviše razgovore u EU, sa predsednikom Evropskog saveta, predsednicom EK. Razgovarao sam sa kineskim i ruskim predsednikom. U svojoj karijeri sam razgovarao sa više predsednika i premijera, nego svi od 45 na ovamo. Vodim zemlju kao nezavisnu i suverenu, razgovaram sa svima, a ne sa nekima. Dobro razumem šta se zbiva u svetu i izabrao sam teži put da bi našoj deci bilo lakše. Šolak osnuje partiju u Sloveniji neko mučeniku i taj dolazi da mi soli pamet ovde. Meni neće, a da li ću da razgovaram uvek sa Meloni, Makronom, uvek i u svakom trenutku. Meloni je dolazila dva puta ovde, Makron takođe, išao sam mu u Jelisejsku palatu više puta, mogu reći za Sančeza, Micotakisa, da ne govorim o Orbanu, Ficu, Babišu. Bio sam primljen od strane japanskog cara, ragovarao sa britanskim kraljem, ne znam sa kime nisam. Ako im je to izolacija, u redu. Ali ti ljudi žive u vremenu 90ih. Kada neko nije u stanju da izađe iz toga, svi smo mi izašli, al iz njih nikada nije izašlo. To im je jedino vreme kada su nekome bili važni. Kažu otmi, polako sa otimanjem, znamo da ste navikli da uvek nešto otimate, dajte da nešto rešimo razgovorom, na normalan način - rekao je Vučić.