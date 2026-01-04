Svet

NOVO SRAMNO PONIŽAVANJE MADURA: Pogledajte šta je Bela kuća objavila (FOTO/VIDEO)

Новости онлине

04. 01. 2026. u 07:40

BELA kuća objavila je crno-belu fotografiju američkog predsednika Donalda Trampa ispred aviona "Air Force One", uz poruku.

Foto: X Printscreen

"No games. FAFO", što bi značilo "Samo se ti zavitlavaj, pa ćeš videti šta će da se desi".

FAFO je internet sleng izraz koji znači upozorenje da će nečiji provokativni postupci mogu imati ozbiljne posledice.

Poruka je objavljena nakon izveštaja o američkoj vojnoj operaciji "Absolute Resolve" u Venecueli, tokom koje su SAD izvele vazdušne napade na ciljeve u Karakasu i okolini i da su uhapsile predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu, Siliju Flores.

Maduro je optužen za narkoterorizam i trgovinu drogom.

Bela kuća je objavila i video s natpisom If you don't know, now you know", odnosno, "Ako nisi znao, sada znaš".

Video je montiran kako bi ismejao govor Madura iz 2019. godine, u kojem je izazivao svoje protivnike, dok su u njemu takođe prikazane izjave američkog državnog sekretara Marka Rubija, kadrovi Madura i Trampa kako hoda hodnicima Bele kuće.

