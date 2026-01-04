KIM IMA ODGOVOR ZA TRAMPA: Severna Koreja testirala hipersonične rakete (FOTO)

SEVERNA Koreja testirala je hipersonične rakete, javila je Korejska centralna novinska agencija.

Foto KCNA

-Dana 4. januara održane su vojne vežbe vodeće udarne grupe Korejske narodne armije za lansiranje hipersoničnih raketa, navela je agencija.

Rakete su lansirane iz okruga Rjokpo u Pjongjangu i pogodile su zadate ciljeve na udaljenosti od 1.000 kilometara u Japanskom moru.

Severnokorejski lider Kim Džong Un, koji je posmatrao vežbe, naglasio je da su one izvršile važan odbrambeni i tehnički zadatak. On je rekao da je jačanje snaga za nuklearno obuzdavanje zemlje važan strateškim pravac.

Ranije danas zapadni mediji su saopštili da je Severna Koreja lansirala najmanje dve balističke rakete iz Pjongjanga u Japansko more.

Seul i Tokio kritikovali su lansiranja raketa, prenosi Rojters.

Kancelarija predsednika Južne Koreje Li Džae Mjunga saopštila je da je održala hitnu bezbednosnu konferenciju i pozvala Severnu Koreju da prestane sa "provokativnim postupcima koji krše rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija".

Japanski ministar odbrane Šindžiro Koizumi rekao je da lansiranja prete miru i bezbednosti susedne zemlje, regiona i međunarodne zajednice.

-Naša vlada je uložila snažan protest Severnoj Koreji i snažno ga osudila, rekao je Koizumi u saopštenju.

Snage za Indo-Pacifik Sjedinjenih Američkih Država navele su da "ovaj događaj ne predstavlja neposrednu pretnju američkom osoblju ili teritoriji, niti njihovim saveznicima", dodajući da se SAD tesno konsultuju sa svojim saveznicima i partnerima.

Južnokorejska vojska saopštila je da su rakete preletele oko 900 kilometara, dok je Japan saopštio da su najmanje dve rakete preletele oko 900 i 950 kilometara.

Rojters podseća da se lansiranje dogodilo na dan kada lider Južne Koreje započinje državnu posetu Kini, glavnom savezniku Pjongjanga, i samo nekoliko sati nakon što su SAD napale Venecuelu.

Južna Koreja je saopštila da će mir na Korejskom poluostrvu biti na dnevnom redu tokom posete predsednika Li Džae Mjunga Pekingu, koja će uključivati i samit sa njegovim kolegom Si Đinpingom.

Pjongjang je poslednji put testirao balističku raketu 7. novembra.

(sputnikportal.rs/Tanjug)

