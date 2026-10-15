Fudbal

KRUNIĆ KAZNIO LUGANO! Pogledajte bombu za preokret Zvezde u Švajcarskoj (VIDEO)

У. Ћ.

15. 10. 2026. u 20:22 >> 20:24

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Crveno-beli zasluženo vode protiv Lugana.

КРУНИЋ КАЗНИО ЛУГАНО! Погледајте бомбу за преокрет Звезде у Швајцарској (ВИДЕО)

FOTO: FK Crvena zvezda

Fudbaleri Crvene zvezde započeli su evropsku odiseju za sezonu 2026/27.

U okviru prvog kola Lige konferencija crveno-beli gostuju na "AIL Areni" ekipi Lugana i posle pola sata fudbala gubili su minimalnim rezultatom.

Taj gol nije mnogo uticao na ekipu Alberta Rijere, koja je nastavila da igra svoju igru što se i isplatilo već u 32. minutu kada je Timi Maks Elšnik doneo poravnanje. 

Nastavili su sa pritiskom crveno-beli i u 67. minutu dolaze do potpunog preokreta. 

Iznenadio je protivničkog golmana udarcem po zemlji sa distance Rade Krunić, ne toliko jakim, koliko preciznim i kaznio promašeni zicer Lugana samo minut ranije. Tada je rezervista Berens istrčao sa centra, išao jedan na jedan sa Mateusom, mogao je da bira gde će da šutira, ali je bocnuo loptu i pokolnio je Zvezdinom golmanu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HTELA DA GA OŽENI: Pevačica živela sa majmunom, on tragično završio - priznala Toliku povezanost nikad nisam osetila

HTELA DA GA OŽENI: Pevačica živela sa majmunom, on tragično završio - priznala "Toliku povezanost nikad nisam osetila"