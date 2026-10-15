KRUNIĆ KAZNIO LUGANO! Pogledajte bombu za preokret Zvezde u Švajcarskoj (VIDEO)

Crveno-beli zasluženo vode protiv Lugana.

FOTO: FK Crvena zvezda

Fudbaleri Crvene zvezde započeli su evropsku odiseju za sezonu 2026/27.

U okviru prvog kola Lige konferencija crveno-beli gostuju na "AIL Areni" ekipi Lugana i posle pola sata fudbala gubili su minimalnim rezultatom.

Taj gol nije mnogo uticao na ekipu Alberta Rijere, koja je nastavila da igra svoju igru što se i isplatilo već u 32. minutu kada je Timi Maks Elšnik doneo poravnanje.

Nastavili su sa pritiskom crveno-beli i u 67. minutu dolaze do potpunog preokreta.

Iznenadio je protivničkog golmana udarcem po zemlji sa distance Rade Krunić, ne toliko jakim, koliko preciznim i kaznio promašeni zicer Lugana samo minut ranije. Tada je rezervista Berens istrčao sa centra, išao jedan na jedan sa Mateusom, mogao je da bira gde će da šutira, ali je bocnuo loptu i pokolnio je Zvezdinom golmanu.