PEVAČICA Svetlana Ceca Ražnatović progovorila je o skandalu koji je podigao buru u javnosti nakon što je njen sin Veljko Ražnatović objavio snimak povodom dešavanja u vrtiću.

Foto: Instagram printskrin/ac3isb4ck, ATA images/M. P./A.A

Ceca je prokomentarisala reakcije javnosti, optužbe na račun porodice...

— Poenta cele priče nije bila da se diže veštačka prašina, nego da se utiče na roditelje da obrate pažnju šta se s njihovom decom radi u vaspitnim ustanovama — izjavila je pevačica.

Ceca je objasnila pravi razlog zbog kog je njen sin Veljko objavio video-snimak.

— Poenta Veljkovog objavljivanja klipa bila je ta što nisu mogli uopšte da nađu model za razgovor sa pomenutom direktorkom, i zato je i snimljen klip. Ona je kao psiholog i pedagog morala da kaže: "Hajte, mladi roditelji, da sednemo da razgovaramo, da nađemo neku zlatnu sredinu, da probamo da se dogovorimo". Mi smo dobili neki novi evropski program koji je 2018. godine, koliko sam ja shvatila, neko potpisao, a ni ne znamo šta je u tim programima. Da je ta žena pokazala dobru volju i rekla: "Hajmo da vidimo šta vama odgovara, šta ne odgovara", sve bi bilo drugačije. Međutim, ona to nije htela, bila je vrlo isključiva, što ne sme da radi kao prosvetni radnik. Ona je u službi te dece i roditelja koji su dali 100 odsto poverenja instituciji. Moraš da imaš širinu da sedneš i razgovaraš. A ona je bila isključiva i rekla: "Ako vam se ne sviđa, ispišite vašu decu". Je l' to pedagoški potez? Vi ste objavili da je ona rekla da je sve izmišljeno i smešno, a niko se nije bavio načinom komunikacije direktorke - rekla je Ceca.

Ceca se dotakla i same priče oko kostima koji je bio predmet rasprava na društvenim mrežama.

— Svi su se uhvatili kostima bubamare. Ljudi, ne postoji kostim, nego jedna suknjica sa nekim crnim mrljama. Nije problem ni u suknjici, sve je pokušano da se izbanalizuje i da se napravi jedan opšti cirkus. Poenta je: ako se borimo da prihvatamo i poštujemo razlike, moramo da poštujemo jedni druge i neke želje. Svako ima pravo da svoje dete vaspitava onako kako želi - rekla je.

Folk zvezda je zatim otkrila i kakvu je odluku doneo njen sin.

— Niti je poenta suknja, niti bubamara, poenta je da je javnost morala da se obavesti da postoje takve situacije. Eto, Veljko Ražnatović je ispisao svoje troje dece. A šta ćemo sa roditeljima kojima to ne prija, a nemaju mogućnosti? Da li se neko to zapitao? Pa 21. je vek. Svi se osećamo odlično, Bogu hvala - rekla je.

(Blic)