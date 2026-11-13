BRITANSKA POLICIJA OTVORILA ISTRAGU PROTIV DEJVIDA VALIJAMSA: Pisac dečjih knjiga optužen za seksualno uznemiravanje

LONDONSKA Metropolitska policija pokrenula je zvaničnu istragu protiv poznatog britanskog pisca za decu i glumca Dejvida Valijamsa zbog optužbi za seksualno uznemiravanje, nakon što su mediji objavili informacije kako je iskorišćavao devojke za seksualne odnose.

Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

U sklopu zajedničkog istraživanja, "ITV Njuz" i "Gardijan" objavili su ranije ove nedelje više od 100 razgovora sa svedocima i žrtvama.

Jedna od žrtava je navela da ju je Valijams seksualno napao u njenom domu kada je imala 15 godina, dok su druge žrtve istakle vrbovanje i zloupotrebu dok su bile tinejdžerke.

Prema navodima policije, prijavljeni su i novi slučajevi nakon medijskih izveštaja, a istražitelji ispituju sve navode radi prikupljanja dokaza o eventualnim krivičnim delima.

Pisac knjiga "Super njuškalo: Detektivska misterija", "Upoznajte Džeka Spadala" i "Baka gangster" koji su prodati u više od 60 miliona primeraka širom sveta, Valijams je negirao sve optužbi, dodajući da nije prekršio zakone niti da je seksualni predator.

- Razočaran sam što neke od žena koje sam upoznao pre deset do dvadeset godina sada izražavaju bol ili bes prema meni - rekao je u pismu medijima.

Istakao je da je "balans moći neizbežan kada je jedna strana slavna, ali da je zloupotreba te moći sasvim druga stvar koju nikada nije činio".

Valijams je u Velikoj Britaniji veoma poznat i kao komičar, glumac i dugogodišnji član žirija u emisiji "Britanija ima talenat".

Ovaj slučaj pokrenuo je novi talas javne debate u Velikoj Britaniji o zaštiti žrtava i odgovornosti poznatih ličnosti, a poklapa se sa presudom glumcu Raselu Brendu, koji je nedavno osuđen na više od deset godina zatvora zbog silovanja i seksualnih napade.

(Gardijan)