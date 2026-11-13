EVROVIZIJA STIŽE U AZIJU: Poznati predstavnici 11 zemalja sa Dalekog istoka (VIDEO)

PRVO veliko finale Azijske Evrovizije (Eurovision Asia) biće održano sutra u Bangkok, a ovim događajem Evropska radiodifuzna unija (EBU) obeležava 70. rođendan čuvenog takmičenja i zvanično širi ovaj popularni format na azijski kontinent.

Foto: Printscreen/Youtube

Kako prenosi Bi-Bi-Si, na prvoj Azijskoj Evroviziji učestvuje ukupno 11 zemalja:

Tajland (domaćin)

Malezija

Filipini

Vijetnam

Kambodža

Laos

Južna Koreja

Mongolija

Bangladeš

Nepal

Butan

Veće države poput Indije, Kine, Japana i Indonezije ove godine neće učestvovati u takmičenju, ali, kako prenose mediji, u toku su pregovori o njihovom uključivanju sledeće godine, ukoliko se takmičenje nastavi.

Pobednik će biti određen po evropskom modelu, kombinacijom glasova publike i nacionalnog žirija u odnosu 50:50 iz svih 11 zemalja učesnica, uz 12. kategoriju "ostatak sveta".

Svako ko se registruje može da glasa i dobija osam glasova, s tim da se ne može glasati za svoju zemlju i glasovi moraju da se rasporede na najmanje tri države.

Nakon toga, glasovi se pretvaraju u poene, od 12 za najpopularniju pesmu, do nule za poslednje plasiranu.

Iako je koordinisano glasanje susednih država, kakvo postoji među nordijskim zemljama, u Aziji manje verovatno, političke nesuglasice, poput prošlogodišnjeg sukoba Tajlanda i Kambodže, mogle bi da utiču na glasove publike.

Istovremeno, glasovi 11 miliona Filipinaca koji žive u inostranstvu računaće se u kategoriji "ostatak sveta", s obzirom na to da većina njih boravi u zemljama koje ne učestvuju na takmičenju.

Pesme, baš kao i kod nas, ne smeju da traju duže od tri minuta.

Na sceni je dozvoljeno najviše šest osoba i koristi se isključivo snimljena matrica bez pratećeg benda.

Zbog učešća zemalja kao što su Malezija i Bangladeš, gde su istopolni odnosi ilegalni, ove godine na takmičenju neće biti vidljivih LGBTQ+ elemenata.

Organizatori se nadaju da će sutrašnje finale biti uspešan početak širenja brenda Evrovizije na region u kojem živi polovina svetske populacije.

Učesnici Azijske Evrovizije

O pokretanju ovog projekta govorilo se već dve decenije, a za Butan je ovo retka prilika da nastupi na globalnoj sceni.

Njih će ove godine predstavljati Tukten Njendra (24) sa pesmom "Lhayi Semo" (Anđeo), kojem je odlazak u Bangkok ujedno prvo putovanje van zemlje i prvi let avionom.

Prema najavama, Laos predstavlja Tinla sa pesmom "Bae", koja će na nastupu nositi tradicionalnu nošnju brdskih plemena, dok Vijetnam predstavlja Tok Tijen sa numerom "Em Tien" (Vila) i zahtevnom koreografijom sa čestim presvlačenjima, piše Bi-Bi-Si.

Članovi a kapela i bitboks grupe "Beatmosphere" iz Bangladeša izvodiće pesmu "Tumi Ele" (Došla si).

Najmlađa takmičarka ove godine je Karmel Koljado (19), koja će svojom pesmom "Sobra-Sobra" (Previše) predstaviti hrabrost i snagu Filipinki.

Domaćina na ovom takmičenju predstavljaju Mang i Dau sa pesmom "Aroma", dok boje Južne Koreje predstavlja Džunhi sa numerom "DEEP DIVE" (Duboki zaron).

Pored njih, na scenu u Bangkoku izlaze i Monetrej iz Kambodže sa pesmom "I Let You Go" (Puštam te), Bek iz Mongolije sa numerom "Chamguigeer" (Bez tebe), kao i Pratik Himal Rai iz Nepala koji izvodi pesmu "Ananta Maya"“ (Večna ljubav).

Jedan od glavnih favorita je poznata malezijska pevačica Aina Abdul, koja će izvoditi pesmu "Bluest Sky" (Plavo nebo).

Za izradu njenog kostima, koji je dizajnirala Melinda Lui, bilo je potrebno 600 sati.

Tajlandski pevač Nout, koji je stekao slavu pobedama na više takmičenja u regionu, ocenio je da je dolazak Evrovizije u Aziju još uvek velika novina za koju mnogi nisu čuli.

Istakao je da se na takmičenjima na Tajlandu, Filipinima i u Koreji više ističe popularnost muzičara i traženje sledećeg idola, dok je na Evroviziji fokus na pesmi, što bi, kako navodi, bilo neophodno da se jasno prenese publici.

Evrovizija je nastala 1956. godine na početku ere masovnog posedovanja televizora kao projekat podsticanja kulturne razmene u Evropi nakon dva svetska rata i postala je neizbrisiv deo zajedničkog evropskog kulturnog nasleđa.

(Bi-Bi-Si)