"ZA NJEGA JE TO BIO SAMO DEO KOSTIMA, ZANIMLJIV KOMAD ODEĆE" Stiglo zvanično saopštenje vrtića u Titelu povodom "slučaja Ražnatović"

NAKON što je Veljko Ražnatović reagovao zbog situacije koja se desila u vrtiću koji pohađa njegov sin, oglasila se direktorka Jovanka Andrić i prokomentarisala celokupnu situaciju koja se dogodila.

Foto: ATA images/ A.A.

Iz vrtića su poručili da je u pitanju bila dečja igra uloga, a povodom ovog događaja direktorka ustanove Jovanka Andrić uputila je poruku zaposlenima i roditeljima.

- Drage koleginice, hajde da situaciju sa kostimom bubamare sagledamo iz perspektive deteta. Dečak od dve godine koji je izabrao da obuče suknjicu nije uradio ništa neobično niti zabrinjavajuće. Za njega je to bio samo deo kostima, zanimljiv komad odeće i deo igre, bez značenja i podela koje mi odrasli često pripisujemo odeći. Važno je da situaciju posmatramo očima deteta, a ne kroz sopstvena očekivanja. U ovom uzrastu deca spontano istražuju, isprobavaju i biraju, a na osnovu takvih izbora ne treba donositi zaključke o njihovom identitetu. Naš zadatak je da im omogućimo slobodnu igru i istraživanje, bez osude i stvaranja osećaja da su uradila nešto pogrešno - rekla je.

Nakon što je Veljko Ražnatović digao uzbunu zbog situacije koja se desila u vrtiću koji pohađa njegov sin, oglasila se direktorka Jovanka Andrić i prokomentarisala celokupnu situaciju koja se dogodila.

Iz vrtića su poručili da je u pitanju bila dečja igra uloga, a povodom ovog događaja direktorka ustanove Jovanka Andrić uputila je poruku zaposlenima i roditeljima.

- Drage koleginice, hajde da situaciju sa kostimom bubamare sagledamo iz perspektive deteta. Dečak od dve godine koji je izabrao da obuče suknjicu nije uradio ništa neobično niti zabrinjavajuće. Za njega je to bio samo deo kostima, zanimljiv komad odeće i deo igre, bez značenja i podela koje mi odrasli često pripisujemo odeći. Važno je da situaciju posmatramo očima deteta, a ne kroz sopstvena očekivanja. U ovom uzrastu deca spontano istražuju, isprobavaju i biraju, a na osnovu takvih izbora ne treba donositi zaključke o njihovom identitetu. Naš zadatak je da im omogućimo slobodnu igru i istraživanje, bez osude i stvaranja osećaja da su uradila nešto pogrešno - rekla je.

(Alo)