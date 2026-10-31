PREMINUO MIŠO KOVAČ U 86. GODINI: NJegove pesme obeležile su generacije širom regiona

MIŠO Kovač, jedan od najpoznatijih hrvatskih pevača čije su pesme obeležile generacije, preminuo je u 86. godini, objavljeno je na razglasu stadiona Poljud!

Foto: Printskrin Jutjub

Mate Mišo Kovač jedan je od najpoznatijih i najpopularnijih hrvatskih pevača zabavne muzike, čija je karijera obeležila nekoliko generacija.

Njegove pesme postale su deo hrvatske muzičke i kulturne baštine.

Rođen je u Šibeniku 16. jula 1941. godine, gde je proveo i detinjstvo. Uz legendarnog pevača često se navodi podatak da je prodao ubedljivo najviše ploča i drugih nosača zvuka u Hrvatskoj.

Tokom bogate karijere, koja traje više od pola veka, postao je simbol Dalmacije, a njegove pesme "Ostala si uvek ista", "Dalmacija u mom oku", "Malo mi je jedan život s tobom", "Poljubi zemlju", "Svi pevaju, ja ne čujem", "Ako me ostaviš" i brojne druge postale su vanvremenski hitovi.

Njegova muzika obeležila je generacije, a Mišo Kovač ostao je jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatske muzičke scene.

(Telegraf)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.