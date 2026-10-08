NE PONIŽAVAJTE SE I NE GUBITE SEBE ZBOG NEKOG: Pevač zbog novog spota uradio što do sada nikada nije (FOTO)
MLADI pevač i učesnik muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" Antonio Krištofić obožavaoce je stekao učešćem u tom muzičkom takmičenju, kao i u "X" faktoru, predstavio je svoju petu pesmu po redu pod nazivom "Posle mene".
Njegovi uživo nastupi širom Hrvatske, često postaju viralni na mrežama, a mnogi komentarišu da osim raskošnog talenta Krištofić ima neverovatnu energiju i harizmu kojom osvaja sve.
- Ovo je moj peti singl po redu i nakon četiri singla i EP-a "200", osećam da je "Posle mene" savršen nastavak svega što sam do sada gradio. Na pesmi se radilo nekoliko meseci, zajedno sa svojim producentom Vladimirom Uzelcem, Jelenom Bučom iz grupe Frajle i Milošem Roganovićem. Iza mene je izrazito intenzivno i ispunjeno leto s velikim brojem nastupa, pa sam odlučio da odmah po završetku te lude turneje publici predstavim novi muzički projekat - rekao je Antonio pa dodao:
- "Posle mene" možda je i jedna od pesama koja me do sada najbolje opisuje - moj karakter, moj stav, ali i neke situacije kroz koje sam i sam prošao. Voleo bih da ljudi dožive ovu pesmu i kao poruku da se zbog nikoga ne ponižavaju i ne gube sebe. Kada te neko povredi, treba znati podignuti glavu, sačuvati dostojanstvo i nastaviti dalje.
Antonio je potom otkrio da je za potrebe snimanja spota za pesmu "Posle mene" po prvi put skinuo kapu, koja je inače godinama bila jedan od njegovih zaštitnih znakova.
- Posebna promena dogodila se i u vizuelnom delu. Prvi put sam u spotu bez kape, što dosada nije bio slučaj. Hteo sam da izađem iz svoje zone komfora da napravim nešto neočekivano i publici se pokažem u jednom potpuno drugačijem vizuelnom ruhu.
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