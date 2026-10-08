PONOVO SE SREĆEMO: Halid Muslimović uz nove pesme i koncerte proslavlja 45 godina karijere (FOTO)

FOLK zvezda Halid Muslimović priprema nova iznenađenja za svoju publiku.

Foto: Dejan Milićević

Posle prošlogodišnjeg koncerta, on će i ove godine, 12. novembra, ponovo održati veliki solistički koncert u Plavoj dvorani Sava centra, pod nazivom „Mene je učilo vrijeme“. Foto: Dejan Milićević

Na istom mestu, istog datuma, Halid će još jednom pred beogradskom publikom obeležiti važan trenutak u svojoj karijeri, koja traje već 45 godina. Dok se priprema za koncert, svoje slušaoce obradovao je novom pesmom „Nemam tebe, nemam sna“ a još jednu „Dobra stara vremena“ objaviće 19. oktobra.

- Prošle godine sam 12. novembra pevao u Plavoj dvorani, a evo, istog dana i ove godine ponovo se srećemo na istom mestu. To mi je posebno drago, jer je publika ta koja svakom koncertu daje pravi smisao. Spremam neka iznenađenja i želim da ovaj susret bude veče koje ćemo svi dugo pamtiti. Uz sve to, obradovao sam publiku i novom pesmom, „Nemam tebe, nemam sna", a objaviću još jednu „Dobra stara vremena“, pa se nadam da će obe aživeti među ljudima – rekao je Muslimović za „Večernje novosti“.

Posle 45 godina na sceni, Halid tako nastavlja da povezuje pesme koje su obeležile njegovu karijeru sa novim materijalom, dok se priprema za još jedan susret sa publikom u Beogradu.

Proslava velikog jubileja tu se neće zaustaviti. Halid će povodom četiri i po decenije karijere održati veliki koncert i u zagrebačkoj Areni, 27. decembra ove godine, čime će svoje jubilarno slavlje nastaviti i pred publikom u Hrvatskoj.

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