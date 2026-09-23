POSLE TOME BIĆE TOMA: Supruga Goca otkriva zašto je verovala da će Zdravković i njegove pesme trajati večno (FOTO)

NA 35. godišnjicu smrti Tome Zdravkovića, 30. septembra, u Plavoj dvorani Sava centra biće održan veliki koncert sećanja pod simboličnim nazivom "Pesme moje, vi za mene živite" posvećen jednom od najvoljenijih boema domaće muzičke scene.

Foto: Novosti

Tim povodom u Beograd je iz Kanade stigla i Tomina supruga Gordana Goca Zdravković, koja se osvrnula na njegovo nasleđe i otkrila zašto je, još za njegovog života, verovala da će njegove pesme trajati decenijama.

- Verovala sam, zato što je i on verovao. Govorio je: „Posle Tome biće Toma“. Nije želeo da bude komercijalan, nije pisao mnogo pesama, ali ono što je napisao bilo je vredno i trajno. Svaka njegova pesma je bila proživljena, zbog čega mu je ponekad trebalo i po dve-tri godine da stvori nešto što će ostati – rekla je Gordana za "Večernje novosti". Foto: Novosti

Na koncertu 30. septembra, njene reči dobiće svoj najlepši nastavak kroz Tomine stihove i melodije koje ni posle 35 godina ne gube snagu.

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