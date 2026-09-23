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OSEĆAJ DA ĆU POSTATI OTAC JE NESTVARAN: Saša Kovačević o oporavku, prinovi i novim pesmama (FOTO)

Dušan Cakić

23. 09. 2026. u 21:45

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IAKO se još oporavlja od povrede noge i, kako priznaje, bolove i dalje oseća, pop zvezda Saša Kovačević ne odustaje od posla.

ОСЕЋАЈ ДА ЋУ ПОСТАТИ ОТАЦ ЈЕ НЕСТВАРАН: Саша Ковачевић о опоравку, принови и новим песмама (ФОТО)

Foto: Ana Marković

Uprkos tome što jedva hoda, stao na binu i održao nastup, još jednom pokazavši koliko mu je teško da napravi pauzu čak i kada mu organizam to traži.

Kovačević je za naš list otkrio kako izgledaju nastupi neposredno nakon operacije, ali i da mu ni zdravstvene tegobe ranije nisu bile dovoljan razlog da otkaže obaveze. Pevao je, kaže, čak i sa upalom pluća i stomačnim virusom, a sada pokušava da uskladi oporavak sa brojnim profesionalnim obavezama.

Ipak, ovih dana njegove misli nisu usmerene samo na muziku. Saša i supruga Zorana u novembru očekuju sina, a budući tata priznaje da mu je pomisao na najvažniju životnu ulogu i dalje pomalo nestvarna.

- Mi smo dugo radili na tome, nije da smo preko noći postali roditelji. Sam osećaj da ću uskoro postati otac je nestvaran.

Foto: Ana Marković

Brak je, po svemu sudeći, dodatno promenio njegov odnos prema simbolima koji ga podsećaju na zajednički život sa Zoranom Tasovac. Burmu, otkriva, više ne skida, čak ni kada spava ili trenira.

- Ovaj prsten ne doživljavam kao komad nakita. Ovo je veza između moje žene i mene koja je sada krunisana brakom.

Dok odbrojavaju dane do novembra, budući roditelji već polako upoznaju svog naslednika. Saša kaže da razgovara sa bebom, a kroz šalu otkriva i kakav temperament očekuje od sina.

Kako kaže, budući naslednik je već sada izuzetno nemiran, pa se šali da bi jednog dana mogao da postane gimnastičar. Ime za sina još nisu izabrali, ali jedna stvar je za Sašu važna, želi da bude uz suprugu i prisustvuje porođaju.

- Bože zdravlja, u novembru te čekam da nazdravimo zajedno - poručuje budući otac.

Foto: Privatna arhiva

Dok se priprema za novu životnu ulogu, Kovačević ne zapostavlja ni muziku. U studiju već radi na novim pesmama, a ovoga puta publici priprema nešto drugačiji zvuk, numere u ritmu salse.

 

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