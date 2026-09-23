OSEĆAJ DA ĆU POSTATI OTAC JE NESTVARAN: Saša Kovačević o oporavku, prinovi i novim pesmama (FOTO)
IAKO se još oporavlja od povrede noge i, kako priznaje, bolove i dalje oseća, pop zvezda Saša Kovačević ne odustaje od posla.
Uprkos tome što jedva hoda, stao na binu i održao nastup, još jednom pokazavši koliko mu je teško da napravi pauzu čak i kada mu organizam to traži.
Kovačević je za naš list otkrio kako izgledaju nastupi neposredno nakon operacije, ali i da mu ni zdravstvene tegobe ranije nisu bile dovoljan razlog da otkaže obaveze. Pevao je, kaže, čak i sa upalom pluća i stomačnim virusom, a sada pokušava da uskladi oporavak sa brojnim profesionalnim obavezama.
Ipak, ovih dana njegove misli nisu usmerene samo na muziku. Saša i supruga Zorana u novembru očekuju sina, a budući tata priznaje da mu je pomisao na najvažniju životnu ulogu i dalje pomalo nestvarna.
- Mi smo dugo radili na tome, nije da smo preko noći postali roditelji. Sam osećaj da ću uskoro postati otac je nestvaran.
Brak je, po svemu sudeći, dodatno promenio njegov odnos prema simbolima koji ga podsećaju na zajednički život sa Zoranom Tasovac. Burmu, otkriva, više ne skida, čak ni kada spava ili trenira.
- Ovaj prsten ne doživljavam kao komad nakita. Ovo je veza između moje žene i mene koja je sada krunisana brakom.
Dok odbrojavaju dane do novembra, budući roditelji već polako upoznaju svog naslednika. Saša kaže da razgovara sa bebom, a kroz šalu otkriva i kakav temperament očekuje od sina.
Kako kaže, budući naslednik je već sada izuzetno nemiran, pa se šali da bi jednog dana mogao da postane gimnastičar. Ime za sina još nisu izabrali, ali jedna stvar je za Sašu važna, želi da bude uz suprugu i prisustvuje porođaju.
- Bože zdravlja, u novembru te čekam da nazdravimo zajedno - poručuje budući otac.
Dok se priprema za novu životnu ulogu, Kovačević ne zapostavlja ni muziku. U studiju već radi na novim pesmama, a ovoga puta publici priprema nešto drugačiji zvuk, numere u ritmu salse.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
"DOLI" JE STIGLA, SVI ĆE PRIČATI O OVOME: "Chegi" bend napravili neočekivan spoj (FOTO)
23. 09. 2026. u 20:25
NATO upozorava: Putin postaje sve neoprezniji i spremniji da prihvati rizik
2026-09-23 12:17:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)