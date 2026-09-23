EMIR HABIBOVIĆ IZNENADIO SUPRUGU POSLE POROĐAJA: Izveo Tamaru i sina iz porodilišta, a kod kuće ih sačekalo iznenađenje (FOTO)

PEVAČ Emir Habibović izveo je suprugu Tamaru i njihovog sina Amina iz porodilišta, a za njihov dolazak kući pripremio je posebno iznenađenje.

Foto: Privatna arhiva

Pevaču je ovo šesto dete, pa razloga za slavlje u porodici Habibović ne manjka. Emir se potrudio da Tamari prvi dolazak kući sa bebom ostane u posebnom sećanju, pa je organizovao da njihov dom bude ukrašen plavim i belim balonima u čast rođenja sina.

Ponosni tata došao je po suprugu i naslednika u porodilište, a Tamara je izašla sa cvećem u rukama i osmehom na licu. Foto: Privatna arhiva

Po dolasku kući usledilo je iznenađenje koje je Emir pripremio, a dekoracija u znaku plave boje pokazala je da je sve spremno i za proslavu dolaska najmlađeg člana porodice.

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