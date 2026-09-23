Poznati

EMIR HABIBOVIĆ IZNENADIO SUPRUGU POSLE POROĐAJA: Izveo Tamaru i sina iz porodilišta, a kod kuće ih sačekalo iznenađenje (FOTO)

Dušan Cakić

23. 09. 2026. u 20:50

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PEVAČ Emir Habibović izveo je suprugu Tamaru i njihovog sina Amina iz porodilišta, a za njihov dolazak kući pripremio je posebno iznenađenje.

ЕМИР ХАБИБОВИЋ ИЗНЕНАДИО СУПРУГУ ПОСЛЕ ПОРОЂАЈА: Извео Тамару и сина из породилишта, а код куће их сачекало изненађење (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Pevaču je ovo šesto dete, pa razloga za slavlje u porodici Habibović ne manjka. Emir se potrudio da Tamari prvi dolazak kući sa bebom ostane u posebnom sećanju, pa je organizovao da njihov dom bude ukrašen plavim i belim balonima u čast rođenja sina.

Ponosni tata došao je po suprugu i naslednika u porodilište, a Tamara je izašla sa cvećem u rukama i osmehom na licu.

Foto: Privatna arhiva

 

Po dolasku kući usledilo je iznenađenje koje je Emir pripremio, a dekoracija u znaku plave boje pokazala je da je sve spremno i za proslavu dolaska najmlađeg člana porodice.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini

Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini