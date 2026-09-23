OVO JOŠ NIKO NIJE TRAŽIO U BEOGRADU: Grčki pevač poslao zahtev organizatorima, moraće i metle da spreme

GRČKI pevač Konstantinos Kufos, koji uskoro ima koncert u Beogradu poslao je rajder listu koja je nasmejala, ali i prilično preznojila beogradske organizatore.

Foto: Privatna arhiva

Umesto klasike na kakvu su navikli, pevač je doneo duh prave grčke boemije ali uz srpske začine.

Kako ekskluzivno saznajemo od izvora bliskog organizaciji, Grk koji peva originalne verzije mega-hitova „Uno Momento“ i „Tarapana“ postavio je uslove kakvi se na našoj sceni retko viđaju. Foto: Novosti

Glavna drama nastala je oko tradicionalnog grčkog običaja. Kufos je, naime, u bekstejdžu tražio posebne keramičke tanjire namenjene isključivo lomljenju.

- Navikao sam da emociju na nastupu izbacim do kraja. Ako u bekstejdžu nema tanjira da ih polomim za sreću pre izlaska na binu, donosim svoje. Spremite metle - kroz osmeh poručio pevač. Foto: Novosti

Tu se spisak čudnih zahteva ne završava. Iako su svi očekivali da će tražiti grčki uzo ili skupocene šampanjce, Kufos je bio jasan po pitanju pića.

- Svi me pitaju da li sam na rajder listu stavio grčki uzo ili francuski šampanjac. Rekao sam organizatorima: "Ljudi, dolazim u Beograd, donesite mi flašu prave domaće rakije pre izlaska na scenu".

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