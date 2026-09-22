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35 GODINA OD ODLASKA LEGENDARNOG BOEMA: Tomi Zdravkoviću u čast veliki koncert u Beogradu (FOTO)

Dušan Cakić

22. 09. 2026. u 16:25

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NA 35. godišnjicu smrti Tome Zdravkovića, 30. septembra, u Plavoj dvorani Sava centra biće održan veliki koncert sećanja pod simboličnim nazivom "Pesme moje, vi za mene živite" posvećen jednom od najvoljenijih boema domaće muzičke scene.

35 ГОДИНА ОД ОДЛАСКА ЛЕГЕНДАРНОГ БОЕМА: Томи Здравковићу у част велики концерт у Београду (ФОТО)

Foto: Novosti

Njegove pesme te večeri izvodiće Ana Bekuta, Slavko Banjac, Bane Mojićević, Peđa Medenica, Darko Lazić, Sloba Radanović i Saša Lazarević Kudra, uz posebne goste iznenađenja.

Tim povodom u Beograd je iz Kanade stigla i Tomina supruga Gordana Goca Zdravković, koja se osvrnula na njegovo nasleđe i otkrila zašto je, još za njegovog života, verovala da će njegove pesme trajati decenijama.

- Verovala sam, zato što je i on verovao. Govorio je: „Posle Tome biće Toma“. Nije želeo da bude komercijalan, nije pisao mnogo pesama, ali ono što je napisao bilo je vredno i trajno. Svaka njegova pesma je bila proživljena, zbog čega mu je ponekad trebalo i po dve-tri godine da stvori nešto što će ostati – rekla je Gordana za "Večernje novosti".

Foto: Novosti

Među onima koji će mu te večeri odati počast pesmom biće i pevač Slavko Banjac, koji je govorio o značaju učešća u večeri posvećenoj velikom boemu.

- Toma je jedan od onih umetnika čije pesme ne pripadaju samo jednom vremenu. Njegova muzika nosi život, emociju i iskrenost, a upravo zato je i danas bliska publici. Za mene je velika čast što ću biti deo večeri u kojoj ćemo se kroz njegove pesme podsetiti čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag.

Foto: Novosti

Sava centar će 30. septembra biti mesto susreta pesama, uspomena i emocija, u večeri posvećenoj čoveku čiji su stihovi i melodije nastavili da žive i dugo posle njegovog odlaska.

 

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