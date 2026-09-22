35 GODINA OD ODLASKA LEGENDARNOG BOEMA: Tomi Zdravkoviću u čast veliki koncert u Beogradu (FOTO)

NA 35. godišnjicu smrti Tome Zdravkovića, 30. septembra, u Plavoj dvorani Sava centra biće održan veliki koncert sećanja pod simboličnim nazivom "Pesme moje, vi za mene živite" posvećen jednom od najvoljenijih boema domaće muzičke scene.

Foto: Novosti

Njegove pesme te večeri izvodiće Ana Bekuta, Slavko Banjac, Bane Mojićević, Peđa Medenica, Darko Lazić, Sloba Radanović i Saša Lazarević Kudra, uz posebne goste iznenađenja.

Tim povodom u Beograd je iz Kanade stigla i Tomina supruga Gordana Goca Zdravković, koja se osvrnula na njegovo nasleđe i otkrila zašto je, još za njegovog života, verovala da će njegove pesme trajati decenijama.

- Verovala sam, zato što je i on verovao. Govorio je: „Posle Tome biće Toma“. Nije želeo da bude komercijalan, nije pisao mnogo pesama, ali ono što je napisao bilo je vredno i trajno. Svaka njegova pesma je bila proživljena, zbog čega mu je ponekad trebalo i po dve-tri godine da stvori nešto što će ostati – rekla je Gordana za "Večernje novosti". Foto: Novosti

Među onima koji će mu te večeri odati počast pesmom biće i pevač Slavko Banjac, koji je govorio o značaju učešća u večeri posvećenoj velikom boemu.

- Toma je jedan od onih umetnika čije pesme ne pripadaju samo jednom vremenu. Njegova muzika nosi život, emociju i iskrenost, a upravo zato je i danas bliska publici. Za mene je velika čast što ću biti deo večeri u kojoj ćemo se kroz njegove pesme podsetiti čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag. Foto: Novosti

Sava centar će 30. septembra biti mesto susreta pesama, uspomena i emocija, u večeri posvećenoj čoveku čiji su stihovi i melodije nastavili da žive i dugo posle njegovog odlaska.

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