IZNENAĐENJE NA NASTUPU KATARINE ŽIVKOVIĆ: Barbara Bobak dobila obećanje koje je dugo čekala (FOTO)

FOLK zvezda Katarina Živković nastupala je u Novom Sadu pred punim klubom, a među gostima bila je i koleginica Barbara Bobak.

Foto: Privatna arhiva

Kaća joj je tom prilikom javno obećala da će sledeće godine održati veliki solistički koncert, što je Barbaru i publiku oduševilo. Foto: Privatna arhiva

Nakon toga Živkovićeva je zapevala hit „Surova realnost“, koji je za nju uradila upravo Bobak, a publika je pesmu pevala u glas sa njom.

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