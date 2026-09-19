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IZNENAĐENJE NA NASTUPU KATARINE ŽIVKOVIĆ: Barbara Bobak dobila obećanje koje je dugo čekala (FOTO)

Dušan Cakić

19. 09. 2026. u 21:40

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FOLK zvezda Katarina Živković nastupala je u Novom Sadu pred punim klubom, a među gostima bila je i koleginica Barbara Bobak.

ИЗНЕНАЂЕЊЕ НА НАСТУПУ КАТАРИНЕ ЖИВКОВИЋ: Барбара Бобак добила обећање које је дуго чекала (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Kaća joj je tom prilikom javno obećala da će sledeće godine održati veliki solistički koncert, što je Barbaru i publiku oduševilo.

Foto: Privatna arhiva

Nakon toga Živkovićeva je zapevala hit „Surova realnost“, koji je za nju uradila upravo Bobak, a publika je pesmu pevala u glas sa njom.

 

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