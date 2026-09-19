"OSVETI" PODARILE NOVI ŽIVOT: Slađa Alegro i Ivana Selakov obradovale publiku novim lajv aranžmanima (FOTO)

MUZIČKE zvezde Slađa Alegro i Ivana Selakov svoj duetski hit „Osveta“, koji su objavile na proleće, predstavile su publici u potpuno novom, akustičnom lajv ruhu.

Foto: Branislav Pećaranin Bandži

Zbog velikog interesovanja i brojnih reakcija slušalaca, dve pevačice odlučile su da svoj zajednički hit ponovo ožive, ovoga puta kroz živu muziku i drugačiji aranžman.

– „Osveta“ je od samog početka lepo prihvaćena kod publike i drago nam je što interesovanje ne jenjava. Zato smo poželele da je predstavimo na jedan drugačiji način, u akustičnoj, lajv verziji, koja donosi posebnu emociju - kaže Ivana za "Večernje novosti".

Slađa Alegro ističe za naš list da su upravo reakcije publike bile najveći motiv da pesmama udahnu novi život.

– Kada vidimo da publika voli pesmu i da želi da je čuje u različitim izdanjima, to nam je najlepši znak da smo uradile pravu stvar. Ovaj lajv aranžman nam je bio posebno zanimljiv jer smo želele da se čuje ta neposredna, živa energija i emocija.

Pored „Osvete“, Slađa i Ivana su u istom akustičnom aranžmanu obradile i neke od svojih poznatih pesama. Tako je Slađina „Hrabro srce“ dobila novo ruho, dok su se u Ivaninom izboru našle i dve dobro poznate duetske numere – „Da se opet rodim“, koju je u originalu pevala sa Mirzom Selimovićem, kao i „Ako je do mene“, njen čuveni duet sa pokojnim Darkom Radovanovićem.

Na ovaj način, dve pevačice su svojoj publici priredile svojevrsno muzičko iznenađenje, spojivši aktuelni zajednički hit sa pesmama koje već imaju posebno mesto u njihovim karijerama. Akustična verzija donela je novu boju poznatim stihovima, ali i još jednom pokazala koliko snažno pesma može da zvuči kada se osloni na glas, emociju i živu muziku.

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