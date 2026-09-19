"OVO JE NEPOŠTOVANJE SEĆANJA NA BRIŽIT" Suprug slavne glumice žestoko osudio prodaju njenih stvari

BERNAR D'Ormal, poslednji suprug francuske glumice Brižit Bardo, osudio je kao "skandaloznu" odluku Fondacije Brižit Bardo da proda više od 300 ličnih predmeta pokojne filmske zvezde, ocenivši da je time narušeno sećanje na njegovu suprugu.

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- To su lični predmeti i zašto ih prodavati? Zbog životinja? To je šala. Fondacija ima nekretnine i može da proda jednu od njih. Ovo je nepoštovanje sećanja na Brižit - rekao je D'Ormal, potvrđujući navode koje je prethodno objavio list "Var-Matan", prenosi televizija BFM.

Prema njegovim rečima, oko tri četvrtine predmeta koji će biti ponuđeni na aukciji 21. septembra u pariskoj aukcijskoj kući Druo potiče iz stana glumice u Ulici De la Tur, dok ostatak dolazi iz njene kuće La Madrag u Sen Tropeu. Među predmetima su portreti glumice, lične stvari, flamanska gitara i crni baletski kostim.

- To su stvari koje sam godinama gledao u tom predivnom stanu, a sada odjednom nestaju. I mislite da je neko mene pitao za mišljenje? - rekao je D'Ormal, tvrdeći da je o odluci obavešten tek kada je već bila doneta.

On je kazao da se Brižit sigurno ne bi složila sa ovom prodajom i ''da bi ih oterala''. Fondacija je, međutim, odbacila njegove kritike i saopštila da je odluka o prodaji usvojena u junu na sednici Upravnog odbora, uz podršku svih članova, uključujući i D'Ormala, koji je tada bio predsednik.

On je odgovorio da nije razumeo da će prodaja obuhvatiti upravo takve lične predmete. U međuvremenu, Upravni odbor Fondacije Brižit Bardo u sredu je okončao njegov mandat predsednika, a na tu funkciju izabran je Maks Gazini, nekadašnji predsednik grupacije NRJ i generalni sekretar fondacije od 2020. godine.

D'Ormal je ostao član Upravnog odbora. D'Ormal (85), takođe, je rekao da više nema slobodan pristup La Madragu, gde je živeo 35 godina.

On je naveo da je sa Brižit Bardo bio u verskom braku sklopljenom u Norveškoj, koji nije bio registrovan u Francuskoj.

Bardo, rođena Parižanka, preminula je 28. septembra 2025. u Sen Tropeu, u 91. godini.

(Tanjug)