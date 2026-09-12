SAD I KO ZNA KAD: Keba zapalio Tašmajdan i priredio spektakl kakav Srbije dugo nije videla (FOTO)
FOKL zvezda Dragan Kojić Keba započeo je večeras veliki solistički koncert na stadionu Tašmajdan pod simboličnim nazivom „Sad i ko zna kad“, priredivši publici muzički spektakl koji je od prvog trenutka nosio pečat njegove višedecenijske karijere. Pred prepunim tribinama i brojnom publikom ispred bine, Keba je na velikoj sceni okupio više od sto muzičara i saradnika, a veče je počelo uz zvuke jednog od njegovih velikih hitova – „Bre, gidi, džanum“.
Čim su prvi tonovi odjeknuli Tašmajdanom, publika je Kebu dočekala gromoglasnim aplauzom, pokazujući koliko su njegove pesme tokom godina postale deo zajedničke muzičke uspomene generacija. Više od stotinu muzičara na sceni dodatno je pojačalo utisak da je pred publikom veče osmišljeno kao veliki muzički događaj, a ne samo koncert.
Keba je za ovu posebnu noć pripremio svojevrsni omaž sopstvenoj karijeri. Tokom večeri ređaće se njegovi najpoznatiji hitovi, pesme uz koje je stasala publika različitih generacija i koje su godinama zauzimale važno mesto na muzičkoj sceni. „Plavo oko“, „Plakalo je“, „Imao sam“, „Srce piše suzama“, „Nemam, dragi, nemam druga“ i brojne druge pesme deo su velikog muzičkog putovanja koje Keba večeras deli sa publikom.
Posebnu težinu celoj večeri daju i gosti koje je Keba odabrao da mu se pridruže na sceni. Sa njim će pevati Tanja Savić, Ana Bekuta, Al Dino, reper 2Soma, Kebina ćerka Nataša Kojić – Taša, kao i Mirsad Durmiši, njegov kandidat iz „Zvezda Granda“. Svaki od njih doneće deo sopstvene energije, ali i doprineti velikoj muzičkoj priči koju je Keba osmislio za Tašmajdan.
Od prvih akorda bilo je jasno da je Keba želeo da ovo bude noć koja se pamti. Naziv „Sad i ko zna kad“ nosi posebnu simboliku – kao podsećanje da se veliki trenuci ne ponavljaju uvek i da upravo zato treba uživati u njima dok traju. A Keba je svoj veliki trenutak dočekao na sceni na kojoj su tokom decenija nastupala najznačajnija imena domaće i regionalne muzičke scene.
Od folk hitova koji su obeležili njegovu karijeru, preko velikih baladnih trenutaka, do pesama koje publika zna od prvog do poslednjeg stiha, koncert je zamišljen kao presek svega onoga što je Dragan Kojić Keba gradio tokom svoje bogate karijere.
Tašmajdan je tako večeras postao velika muzička scena na kojoj se susreću Kebina prošlost, sadašnjost i budućnost. Pesme koje su ga proslavile, publika koja je sa njim od početka, mlađe generacije koje su prihvatile njegov muzički izraz, ali i brojni prijatelji i kolege sa scene – svi su deo jedne velike večeri.
Ako je suditi po prvim minutima koncerta, Keba je uspeo da opravda simboličan naziv „Sad i ko zna kad“. Jer ovakve večeri ne događaju se svaki dan. Ovo je bio trenutak za pamćenje, veliki povratak na scenu u punom sjaju i muzička proslava karijere koja traje decenijama.
I dok su se ređali prvi hitovi, bilo je jasno da publika na Tašmajdanu nije došla samo na koncert, već na veliko muzičko putovanje kroz vreme. Keba je otvorio svoju veliku tašmajdansku priču, a sudeći po atmosferi na početku večeri, ovaj spektakl ima sve predispozicije da ostane upamćen kao jedan od najvećih koncertnih događaja ove godine.
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