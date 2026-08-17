DECA SU MI ULEPŠALA VEČE: Dragana Mirković u Trgovištu oduševila mnogobrojnu publiku (FOTO)

TRGOVIŠTE je sinoć, u nedelju, 16. avgusta, bilo centar muzičkog spektakla, jer je folk zvezda Dragana Mirković održala je koncert i priredila noć za pamćenje, okupivši brojnu publiku ne samo iz tog grada, već i iz okolnih mesta i drugih krajeva ovog dela Srbije.

Foto: Privatna arhiva

Iako je reč o malom mestu, za Draganin koncert tražilo se mesto više. Publika je stizala sa svih strana, a kada je pevačica izašla na scenu, Trgovište je zapevalo u jedan glas.

Koncert je otvorila velikim evergrinom „Umirem majko“, a već prvi taktovi bili su dovoljni da publika pokaže koliko je vole. Usledili su njeni veliki hitovi koji su obeležili karijeru dugu više decenija „Otkad sam se tebe zaljubila“, „Plači zemljo“, „Varala bih, varala“, „Sto bih čuda učinila“, „Spasi me samoće“, ali i brojne druge pesme koje su publika i Dragana pevale zajedno. Foto: Privatna arhiva

Atmosfera je iz pesme u pesmu rasla, a poseban trenutak usledio je kada su se Dragani na sceni pridružili njeni najmlađi obožavaoci. Dok je pevala „Luče moje“, deca su joj prišla i zajedno sa svojim idolom zapevala jedan od njenih velikih hitova. Scena je tada postala mesto najiskrenije emocije, a publika je ovaj trenutak nagradila ogromnim aplauzom i ovacijama.

- Bilo je vrhunski. Uživala sam sa ovom divnom publikom. Najlepše je kada vidite da pesme žive i da ih podjednako vole različite generacije. Posebno mi je bilo drago kada su mi se deca i najmlađi pridružili na sceni. Ulepšali su mi veče. Hvala svima koji su došli da zajedno pevamo - rekla je Dragana za „Večernje novosti“. Foto: Privatna arhiva

„Luče iz Kasidola“ nastavlja svoju veliku regionalnu letnju turneju, a kruna ovog koncertnog niza biće veliki solistički koncert 22. avgusta, u Nišu, na platou Niške tvrđave, kojim će zatvoriti ovogodišnju letnju turneju.

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