SI ĐINPING DOLAZI U SAD 23. SEPTEMBRA: Evo kada se sastaje sa američkom predsednikom Trampom

KINESKI predsednik Si Đinping doputovaće u Sjedinjene Američke Države 23. septembra, gde će se dan kasnije sastati sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Beloj kući, objavio je američki portal Politiko pozivajući se na izvore upoznate sa planom posete.

Foto: Kenny Holston/Pool Photo via AP

Prema tim navodima, Si bi iz SAD trebalo da otputuje 25. septembra, što bi njegovu posetu Vašingtonu ograničilo na jedan dan zvaničnih razgovora.

Očekuje se da će glavne teme samita biti trgovinski odnosi dve zemlje, Tajvan i veštačka inteligencija, kao i rat sa Iranom i situacija u Ormuskom moreuzu.

Si Đinping, međutim, prema pisanju Politika, neće otputovati u Njujork na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, čija će opšta debata početi 22. septembra.

Takva odluka suprotna je ranijim očekivanjima dela diplomatske zajednice u Vašingtonu da bi Peking mogao da iskoristi istovremeno održavanje samita sa Trampom i zasedanja Generalne skupštine UN da istakne Kinu kao zagovornika multilateralizma nasuprot politici "Amerika na prvom mestu" administracije SAD, piše Politiko.

Si Đinping poslednji put je lično prisustvovao Generalnoj skupštini UN 2015. godine, dok je 2021. godine, tokom pandemije kovida 19, govorio putem video-linka.

(Tanjug)

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