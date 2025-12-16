DUŠA BALKANA: Šejla Zonić i Princ od Vranje oduševili publiku na zajedničkom koncertu (FOTO)

KONCERT „Duša Balkana“, Šejle Zonić i Princa od Vranje, otvoren je na spektakularan i izuzetno emotivan način, ostavivši publiku u MTS dvorani bez daha.

Foto: Novosti

Veče je započela Šejla Zonić, koja se iznenada pojavila na balkonu, izazvavši gromoglasne ovacije. Foto: Novosti

Prvi taktovi pesme „Što te nema“ ispunili su dvoranu, a njena snažna i emotivna interpretacija odmah je uspostavila posebnu vezu sa publikom.

Nakon nje, na scenu je stupio Princ, koji je dirljivo izveo pesmu „Ne kuni me, majko“, još jednom potvrdivši zašto važi za jednog od najautentičnijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Njegov moćan vokal i prepoznatljiv emotivni izraz dodatno su podigli atmosferu u već prepunoj dvorani. Poseban trenutak večeri usledio je kada su Šejla Zonić i Princ zajedno zapevali svoju duetsku pesmu „Paučina“. Foto: Novosti

Publika je od prvog do poslednjeg stiha pevala jednoglasno, pretvorivši MTS dvoranu u veliki hor i stvorivši energiju koja se dugo pamti. Foto: Novosti

Šejla Zonić je oduševila i vizuelno, pojavila se u elegantnoj crnoj haljini koja joj je stajala kao salivena, naglašavajući njenu harizmu i scenski nastup. Foto: Novosti

Princ je, kao i uvek, bio besprekoran, stilski odmeren i upečatljiv, ostavljajući utisak vrhunskog profesionalca.

BONUS VIDEO:

