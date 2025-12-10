PRIJATELJI I PODRŠKA: Lepa Lukić i Boki 13 uživali na koncertu Miroslava Ilića (FOTO)
BARD narodne muzike Miroslav Ilić održao je večeras prvi od dva velika koncerta u Plavoj dvorani Sava Centra.
Njih dvoje su sedeli u prvom redu, a onda su priznali da su najveći tandem.
- Nisam uzbuđenja, uzbuđen je Miroslav, videću da li ću uživati večeras, nadam se da neće biti problema. Boki 13 mi je jedino društvo, mi smo najveći tandem - rekla je Lepa.
Legendarni pevač će se sa svojom publikom družiti i sutra, 11. decembra, na istom mestu, u Plavoj dvorani Sava centra.
