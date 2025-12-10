Poznati

POZDRAVI JE POZDRAVI: Miroslav Ilić velikim tradicionalnim rođendanskim koncertom oduševio beogradsku publiku

Dušan Cakić

10. 12. 2025. u 21:10

BARD narodne muzike Miroslav Ilić održao je večeras prvi od dva velika koncerta u Plavoj dvorani Sava Centra.

FOTO: Novosti

Koncert je započeo velikim hitom "Pozdravi je pozdravi", a Miroslava na velikoj sceni u Plavoj dvorani, pratio je orkestar pod upravom Miše Mijatovića.

FOTO: Novosti

 

- Dobra vam noć, večeras kao i uvek želim vam lep provod, neka ova noć ima čudnu moć i tek smo počeli - rekao je Miroslav, a onda zapevao svojoj vernoj publici koja ga je dočekala gromoglasnim aplauzom.

Tradicionalno druženje sa beogradskom publikom nastavio je pesmom "Rastanka se našeg sećan", a zatim su se ređali njegovi vanvremenski hitovi.

FOTO: Novosti

POGLEDAJ GALERIJU

Nema sumnje da su Miroslav i publika, uživali u veličanstvenoj muzičkoj večeri.

Legendarni pevač će se sa svojom publikom družiti i sutra, 11. decembra, na istom mestu, u Plavoj dvorani Sava centra.

