PORODILA SE ALEKSANDRA BURSAĆ: Muž objavio fotografiju ćerke - "Evo koje su joj ime dali" (FOTO)
PEVAČICA Aleksandra Bursać porodila se danas i na svet donela ćerkicu.
Njen deset godina mlađi muž Stevan Sekulić na Instagramu je podelio fotografiju sa naslednicom i time obavestio javnnost da je postao tata.
Stevan Sekulić se oglasio iz porodilišta odakle je objavio fotografiju sa ćerkicom.
- Ćao drugari, ja sam Kasija - napisao je ponosni tata, a čestitke su se samo nizale.
Značenje imena Kasija
Kasija je ime grčkog porekla. Kasija znači da je to ona koja je pametna i uzvišena, ona koja je previše inteligentna,učena, nadarena, obrazovana, plemenita, željna, hrabra, talentovana...
