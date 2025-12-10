Poznati

PORODILA SE ALEKSANDRA BURSAĆ: Muž objavio fotografiju ćerke - "Evo koje su joj ime dali" (FOTO)

Dušan Cakić

10. 12. 2025. u 18:44

PEVAČICA Aleksandra Bursać porodila se danas i na svet donela ćerkicu.

Foto: Privatna arhiva

Njen deset godina mlađi muž Stevan Sekulić na Instagramu je podelio fotografiju sa naslednicom i time obavestio javnnost da je postao tata.

Foto: Instagram/stevansekulic

Stevan Sekulić se oglasio iz porodilišta odakle je objavio fotografiju sa ćerkicom.

- Ćao drugari, ja sam Kasija - napisao je ponosni tata, a čestitke su se samo nizale.

Značenje imena Kasija

Kasija je ime grčkog porekla. Kasija znači da je to ona koja je pametna i uzvišena, ona koja je previše inteligentna,učena, nadarena, obrazovana, plemenita, željna, hrabra, talentovana...

 

