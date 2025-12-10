JA SAM ZASLUŽNA ZA OVO ŠTO JE ON DANAS: Supruga Miroslava Ilića otkrila detalje njihovog braka (FOTO)

LEGENDARNI pevač Miroslav Ilić večeras, na svoj 75. rođendan održao je koncert u Plavoj dvorani Sava centra, a njegova supruga Gordana i ćerka Marija bodrile su ga u prvom redu, te je Goca progovorila o pojedinim detaljima iz njihovog privatnog života.

FOTO: Novosti





- Najponosnija san na Miroslava bila kad sam se udala za njega, a onda se to posle nastavilo, prema tome ne moram da izdvajam ovaj koncert. Izdvaja ga velika tolerancija na kojoj mu zavidim, njegov prag tolerancije je vrlo, vrlo visok. Dobar je čovek, hoće da pomogne ljudima. Ume da se naljuti, ali i o je ljudski, ali u suštini je dobar i plemenit čovek.

FOTO: Novosti

Ona se dotakla i njihovog braka i svega onoga što je njegov posao nosio i što je uticalo na njihov brak.

- Svi pitaju šta sam ja morala da pretrpim za ovih 55 godina braka, a niko ne pita šta je on morao da pretrpi za 55 godina braka? Trpeli smo se, usklađivali, tolerisali, ljutili se, svađali, mirili, kao i svi bračni parovi, ništa nenormalno.

Tekst potpisa

Da li smatra da je ona velikim delom zaslužna za ono što je Miroslav danas.

- Nego šta sam. Ja se nisam udala za Miroslava Ilića. On nije bio zvezda. Mi smo sve ovo gradili zajedno. Venčali smo se kao studenti i u tu priču ušli samo privremeno da bismo imali od čega da živimo. Tako da ovo naš mladalački plan uopšte nije bio ali tako nas je život odveo. Tako da koliko je on zaslužan, ja sebi dajem još 10 više. Jer Miroslav jeste talenat, ali njegovo je bilo samo da uzme torbicu i ode na put, a sve ostalo je na meni, a to je ihahaj. Kako da nije teško. Normalno da je teško - zaključila je.