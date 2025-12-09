STRPITE SE, ULAZIM U NOVO DOBA: Ilda Šaulić se zahvalila na čestitkama za rođendan i poručila da dolazi nešto posebno (FOTO)
ILDA Šaulić juče je proslavila svoj 47. rođendan, a pored toga, veliku pažnju javnosti izazvao je video-snimak koji je objavila na svojim društvenim mrežama, gde o njoj govori modni kreator Saša Milojković.
- Kada radiš s njom, ne razmišljaš o trendu. Ona ima liniju. Oblik i glas koji ima formu. Ilda nije pevačica, ona je silueta emocije - rekao je Saša.
Nešto kasnije, pevačica se još jednom oglasila na svom Instagramu, gde se zahvalila na velikom broju čestitki za njen 47. rođendan i istakla da ulazi u novo doba i da za nju počinje jedna nova priča i to posebna
Šta je to Ilda htela da kaže i nagovesti, ostaje da vidimo u narednim danima.
