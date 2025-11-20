SABOR NARODNE MUZIKE: Pobednici finalne večeri novokomponovanih pesama su Snežana Kopunović i Roki Begović (FOTO)
VEČERAS je održan jedinstveni praznik najbolje muzike i dobrog raspoloženja - sedmi Sabor narodne muzike Srbije.
Izabrani su dvoje pobednika prema glasovima publike putem SMS - a i prema glasovima stručnog žirija.
Pobednik prema glasovima SMS - a je Roki Begović sa kompozicijom "Čujem da ponekad".
Apsolutna pobednica druge finalne večeri i prema glasovima stručnog žirija je Snežana Kopunović sa kompozicijom "Tajna sa Morave".
