Poznati

SABOR NARODNE MUZIKE: Pobednici finalne večeri novokomponovanih pesama su Snežana Kopunović i Roki Begović (FOTO)

Dušan Cakić

20. 11. 2025. u 23:55

VEČERAS je održan jedinstveni praznik najbolje muzike i dobrog raspoloženja - sedmi Sabor narodne muzike Srbije.

САБОР НАРОДНЕ МУЗИКЕ: Победници финалне вечери новокомпонованих песама су Снежана Копуновић и Роки Беговић (ФОТО)

Foto: Novosti

Izabrani su dvoje pobednika prema glasovima publike putem SMS - a i prema glasovima stručnog žirija.

Foto: Novosti

Pobednik prema glasovima SMS - a je Roki Begović sa kompozicijom "Čujem da ponekad".

Foto: Novosti

Apsolutna pobednica druge finalne večeri i prema glasovima stručnog žirija je Snežana Kopunović sa kompozicijom "Tajna sa Morave".

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o Mi smo cigani, najjači smo najjači!

ZVEZDA SE HITNO OGLASILA! UEFA promenila stav o "Mi smo cigani, najjači smo najjači!"