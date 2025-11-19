Poznati

SANTA LEDA: Tea Tairović i Barbara Bobak prijateljstvo pretočile u saradnju (FOTO)

Dušan Cakić

19. 11. 2025. u 22:35

DUET pod nazivom ''Santa leda'' naći će se na novom albumu ''Aska 2'', folk zvezde Tee Tairović, a preti da postane ozbiljan hit.

Foto: Privatna arhiva

Trenutno najveća muzička zvezda mlađe generacije Tea Tairović snimila je duet pod nazivom ''Santa leda'' sa popularnom koleginicom Barbarom Bobak. Duetska pesma dve vrlo popularne i tražene pevačice naći će se na Teinom albumu ''Aska 2''.

Foto: Privatna arhiva

Ovaj duet je rezultat dugogodišnjeg prijateljstva i saradnje koje su Tea i Barbara izgradile, a sve je počelo kada je Barbara gostovala na Teinom koncertu u Areni.

Kadrovi koji su nastali na snimanju spota ostavljaju bez daha s obzirom na to da Tea i Barbara čine neverovatan spoj energija, talenta i lepote na jednom mestu.

S obzirom na to da Tea i Barbara ističu da pesma ima potencijal da postane pravi hit, svi sa nestrpljenjem očekuju njen izlazak, koji će sigurno obradovati njihove fanove.

Foto: Privatna arhiva

Tea Tairović izgradila je veliko ime na muzičkoj sceni i ima bogat opus saradnji sa mnogim poznatim kolegama. Osim Barbare Bobak, u njenoj karijeri su se našli i duet sa popularnim pevačem Azisom, Sanjom Vučić, Galenom, kao i legendarnim Šabanom Šaulićem.

 

