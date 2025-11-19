SAŠA MATIĆ PONUDIO SARADNJU JAKOVU JOZINOVIĆU: Objavio album, nastavlja regionalnu koncertnu turneju, ali i pomenuo mladog kolegu (FOTO)

FOLK zvezda Saša Matić objavio je jubilarni deseti studijski album u karijeri pod nazivom "Noćas nam ne gine ljubav".

Foto: Novosti

Sašin muzički materijal postigao je rekordnu slušanost za samo sedam dana, a poslednjim koncertima u Banjaluci i u Novom Sadu, pokazao je da emocija i iskrenost i dalje imaju moć da povežu umetnika i njegove fanove. Foto: Novosti

Na koncetu u Novom Sadu koji je bio 15. novembra, Saša je premijerno izveo pesme sa novog albuma “Noćas nam ne gine ljubav” koje je publika dočekala sa oduševljenjem. Ovaj spektakl još jednom je potvrdio zašto je Saša Matić jedan od najvećih regionalnih izvođača današnjice, a već na početku koncerta bilo je jasno da će Novosađani dugo pamtiti ovo sjajno veče.

Koncertna turneja ne prestaje, jer će ga obožavaoci slušati i gledati 5. i 6. decembra u zagrebačkoj Areni.

- Snagu mi daju ljudi. Kad stanem na binu i čujem hiljade glasova kako pevaju sa mnom, sve nestaje i umor i stres i putovanja. To je ljubav koja vraća sve. A volja dolazi iz poštovanja prema onima koji su tu zbog mene. Tu da im uzvratim emocijom. Foto: Novosti

Muzičar je koji ima karijeru na kojoj bi mnogi pozavideli. Matić otkriva šta smatra krunom karijere i da li uopšte postoji nešto što nije ostvario.

- Krunu karijere vidim u tome što sam opstao ovoliko godina bez kompromisa i bez gubitka svoje publike. Sve što sam postigao, postigao sam iskreno i uz rad. A šta nisam ostvario? Možda da snimim duet sa nekim koga publika ne bi očekivala (smeh). Uvek ima prostora za iznenađenja - ističe folk zvezda i otkriva da je primetio mladog peveča Jakova Jozinovića, kojem je ponudio saradnju.

- Ponudio sam se Jakovu da mu komponujem i podržavam ga maksimalno. On je veliki talenat i zaslužuje prostor.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć