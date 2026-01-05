SVE JE PRIZNALA PRED KAMERAMA U "GRANDU": Otkriveno pravo zanimanje pevačice koja godinama živi u Americi (FOTO)
IVANA Šalipur Lola iz Čikaga sinoć je raspametila žiri u emisiji "Nikad nije kasno", a osim moćnim glasom, njeno zanimanje iznenadilo je mnoge.
Naime, Ivana se pojavila u zavodljivoj kombinaciji na na sceni, pa pred svima otkrila čime se bavi u Americi.
Anu Bučević zanimalo je kako Lola tačno pomaže bračnim parovima, naročito što se osim muzike bavi zanimanjem koje samo na spominjanje privlači pažnju.
- Ja sam seksolog – rekla je Lola.
- Predivno, znači ako im vi ne pomognete ništa neće - konstatovala je Ana, a Lola je objasnila da li se razlikuju klijenti zbog mentaliteta u Americi.
- To radim u Americi i ljudi su tamo mnogo više otvoreniji, rekla bih, nego možda ovde. Nisam to probala još na ovim prostorima da radim, ali mogu da vam kažem da sam posle prvog kruga dobila razne poruke – otrkila je Lola.
Na pitanje da li su poruke stigle od bračnih parova ili solo odgovor je bio očekivan:
- Više solo.
Ana je otkrila još jednu zadivljujuću stvar iz Loline karijere u Americi.
- Divni ste zaista, imate fascinantnu biografiju, Los Anđeles, kolaboracije sa američkim bendovima. Gde ste sada, kako vidite svoj put dalje? – upitala je Ana takmičarku koja je dala pravi odgovor:
- Gde god me put odnese tu sam. Ne razmišljam o tome – odgovorila je Lola.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.
05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)