OVO JE NAŠE! Stejt department: Zapadna hemisfera ─ interesna zona Vašingtona
AMERIČKI Stejt department je proglasio zapadnu hemisferu za zonu od interesa za Vašington.
-Ovo je naša hemisfera i predsednik Tramp neće dozvoliti da naša bezbednost bude ugrožena, navodi se u objavi Stejt departmenta na društvenoj mreži Iks.
Uz svoju objavu je priložena crno-bela fotografija Donalda Trampa sa sloganom „Ovo je NAŠA hemisfera“.
sputnikportal.rs
