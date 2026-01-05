Svet

OVO JE NAŠE! Stejt department: Zapadna hemisfera ─ interesna zona Vašingtona

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 01. 2026. u 19:59

AMERIČKI Stejt department je proglasio zapadnu hemisferu za zonu od interesa za Vašington.

AP Photo/Alex Brandon

-Ovo je naša hemisfera i predsednik Tramp neće dozvoliti da naša bezbednost bude ugrožena, navodi se u objavi Stejt departmenta na društvenoj mreži Iks.

Uz svoju objavu je priložena crno-bela fotografija Donalda Trampa sa sloganom „Ovo je NAŠA hemisfera“.

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
Svet

0 21

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike

SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.

05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59

