OVO JE NAŠE! Stejt department: Zapadna hemisfera ─ interesna zona Vašingtona

AMERIČKI Stejt department je proglasio zapadnu hemisferu za zonu od interesa za Vašington.

AP Photo/Alex Brandon

-Ovo je naša hemisfera i predsednik Tramp neće dozvoliti da naša bezbednost bude ugrožena, navodi se u objavi Stejt departmenta na društvenoj mreži Iks.

This is OUR Hemisphere, and President Trump will not allow our security to be threatened. pic.twitter.com/SXvI868d4Z — Department of State (@StateDept) January 5, 2026

Uz svoju objavu je priložena crno-bela fotografija Donalda Trampa sa sloganom „Ovo je NAŠA hemisfera“.

sputnikportal.rs

