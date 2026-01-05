SUĐENO NAM JE TAKO BILO: Mladi pevač sa Acom Sofronijevićem muzički "ogolio" dušu (FOTO)

MLADI pevač Jovan Joca Perić objavio je novu pesmu “Suđeno je tako bilo” nastalu u saradnji sa muzičarem i harmonikašem Aleksandrom Acom Sofronijevićem.

Foto: Bojan Stevanović

Spot je premijerno objavljen pre pet dana i odmah izazvao pažnju publike širom regiona.

Nakon snimanja pesme i spota, Jovan je rekao da je sve sa saradnicima priremao sa uživanjem.

- Istina dopire do duša naših u istom momentu kada je izgovorena. "Suđeno je tako bilo", pesma je koja nosi veliku istinu jednog dela mog života. Pevao sam istinu pa se iskreno nadam i verujem da će se to prepoznati- rekao je pevač za "Večernje novosti" i dodao:

- Sudbina, sudbina je zapravo put koji nam Bog određuje, sve zarad našeg razvoja i boljitka iako mi to ne možemo nekada razumeti. Verujmo braćo i sestre.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć