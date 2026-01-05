Poznati

BOBAN RAJOVIĆ U CENTRU NJUJORKA: Osvanula njegova fotografija na najprometnijem mestu na svetu (FOTO)

Dušan Cakić

05. 01. 2026. u 19:20

FOLK zvezda Boban Rajović nastavlja zimsku turneju punom parom.

БОБАН РАЈОВИЋ У ЦЕНТРУ ЊУЈОРКА: Осванула његова фотографија на најпрометнијем месту на свету (ФОТО)

Foto: Ognjen Nestorović

Tokom prazničnih dana obišao je čak četiri države, a nakon tromesečne pauze ponovo se vraća u Ameriku, gde će održati veliki koncert za doček pravoslavne srpske Nove 2026. godine na Floridi.

Foto: Ognjen Nestorović

Posebnu pažnju javnosti privukla je činjenica da se Rajović našao među retkim domaćim izvođačima čija je reklama za koncert osvanula na čuvenom Times Squareu, u samom srcu Njujorka, mestu rezervisanom za najveće svetske brendove i planetarne zvezde.

– Kada sam dobio fotografiju sa "Times Square - u", bio sam iskreno ponosan. Sjajan početak mog „drugog poluvremena“, i to u srcu Njujorka. Očekujem da dođu naši ljudi iz cele Amerike, biće to prava žurka – poručio je Boban za "Večernje novosti".

Foto: Ognjen Nestorović

Podsećamo, Boban za doček pravoslavne srpske Nove 2026. godine nastupa u klubu u kojem su ranije koncertima oduševljavali Snup Dog i Dejvid Geta. Reklama na jednoj od najprestižnijih svetskih lokacija predstavlja snažan vetar u leđa popularnom pevaču, koji po povratku u Srbiju ulazi u finalne pripreme za nastavak koncertne turneje, ali će uskoro javnosti otkriti i datum svog prvog solističkog koncerta u Beogradu.

 

05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59

