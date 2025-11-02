Poznati

POZNATI GLUMAC POGINUO U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Hitna pomoć brzo reagovala, ali nije mu bilo spasa

Novosti online

02. 11. 2025. u 23:21

POZNATOG turskog glumca Engina Čaglara udario je motocikl u Istanbulu. U nesreći je preminuo.

ПОЗНАТИ ГЛУМАЦ ПОГИНУО У САОБРАЋАЈНОЈ НЕСРЕЋИ: Хитна помоћ брзо реаговала, али није му било спаса

Foto: Shutterstock

Prema pisanju lista Haber Turk, nesreća se dogodila 1. novembra u okrugu Šišli.

Čaglar je u nesreći zadobio povrede glave i noge i kolima hitne pomoći je prevezen u bolnicu. Uprkos ukazanoj medicinskoj pomoći, glumac je preminuo.

Motociklistu je zadržala policija.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VELIKA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca!

VELIKA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez još jednog stranca!