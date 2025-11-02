POZNATI GLUMAC POGINUO U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Hitna pomoć brzo reagovala, ali nije mu bilo spasa
POZNATOG turskog glumca Engina Čaglara udario je motocikl u Istanbulu. U nesreći je preminuo.
Prema pisanju lista Haber Turk, nesreća se dogodila 1. novembra u okrugu Šišli.
Čaglar je u nesreći zadobio povrede glave i noge i kolima hitne pomoći je prevezen u bolnicu. Uprkos ukazanoj medicinskoj pomoći, glumac je preminuo.
Motociklistu je zadržala policija.
