NEKA PODSETI NA NEPOLAZNU MAGIJU: Aleksandra Tadić Cipka hit Željka Samardžića pretočila u novo ruho (FOTO)

POPULARNA folk pevačica Aleksandra Tadić Cipka obradila je stari veliki hit „Detelina s četiri lista“, starijeg i iskusnijeg kolege pop zvezde Željka Samardžića.

Osim vokalnih sposobnosti za ovaj žanr muzike, publika je oduševljena i Aleksandrinim izgledom.

Pevačica je za naš list istakla zašto je odlučila da baš snimi ovu pesmu.

- Ovo je moja nova priča koja je ispisana stihovima Marine i Fute i neka nas ona podseti na njihovu neprolaznu magiju. Željkove pesme mnogo volim, a nega obožavam i kao čoveka i kao starijeg kolegu. Drago mi je što sam dobila dozvolu da numeru koju pevam na svojim nastupima, obradim na svoj način i dam joj novo ruho – rekla nam je Cipka.

