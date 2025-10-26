NEKA PODSETI NA NEPOLAZNU MAGIJU: Aleksandra Tadić Cipka hit Željka Samardžića pretočila u novo ruho (FOTO)
POPULARNA folk pevačica Aleksandra Tadić Cipka obradila je stari veliki hit „Detelina s četiri lista“, starijeg i iskusnijeg kolege pop zvezde Željka Samardžića.
Kaver za ovu pesmu, Cipka je uradila u saranji sa kompozitorom Aleksandrom Radulovićem Futom, koji je i autor pesme, nastale 2001. godine.
Osim vokalnih sposobnosti za ovaj žanr muzike, publika je oduševljena i Aleksandrinim izgledom.
Pevačica je za naš list istakla zašto je odlučila da baš snimi ovu pesmu.
- Ovo je moja nova priča koja je ispisana stihovima Marine i Fute i neka nas ona podseti na njihovu neprolaznu magiju. Željkove pesme mnogo volim, a nega obožavam i kao čoveka i kao starijeg kolegu. Drago mi je što sam dobila dozvolu da numeru koju pevam na svojim nastupima, obradim na svoj način i dam joj novo ruho – rekla nam je Cipka.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
TO MI JE PRAVO OTKRIĆE: Zdravko Čolić u muzičkoj akciji sa Tončijem Huljićem (FOTO)
26. 10. 2025. u 19:50
ŠOK U NjUJORKU: Pogledajte šta je Putinov specijalni izaslanik doneo na razgovore sa SAD (FOTO)
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama bombone koje na omotima imaju Putinove citate.
26. 10. 2025. u 17:16
ŠTA SE DEŠAVA U POKROVSKU? Situacija za Ukrajinu je mnogo gora nego na mapama, Sirski pobesneo
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti opkoljen, dok njegovi generali tvrde da je u gradu i okolini blokirano više od pet hiljada ukrajinskih vojnika.
26. 10. 2025. u 18:54
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)