KAO SA MODNE PISTE: Emina Jahović u crnom zablistala u prestonici (FOTO)
POP zvezda Emina Jahović došla je u Beograd, povodom najave koncerta, a zbog njenog izgleda su mnogi ostali bez teksta.
Povod njenog dolaska u prestonicu je koncert koji će se održati 7. novembra u Plavoj dvorani, kojim će ujedno i započeti regionalnu muzičku turneju koja nosi naziv "Svitanje".
Poznata po dobrom stilu i eleganciji, Emina je i ovog puta opravdala očekivanja. Za ovu priliku obukla je svečano, crno odelo, a stajling upotpunila je tamnim naočarama, kao i cipelama na štiklu koje idu u špic.
Emina izgleda kao da je sišla sa svetske piste, a mnogi su primetili da je promenila imidž i skratila šiške.
