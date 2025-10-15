Poznati

KAO SA MODNE PISTE: Emina Jahović u crnom zablistala u prestonici (FOTO)

Dušan Cakić

15. 10. 2025. u 14:30

POP zvezda Emina Jahović došla je u Beograd, povodom najave koncerta, a zbog njenog izgleda su mnogi ostali bez teksta.

Foto: Novosti

Povod njenog dolaska u prestonicu je koncert koji će se održati 7. novembra u Plavoj dvorani, kojim će ujedno i započeti regionalnu muzičku turneju koja nosi naziv "Svitanje".

Foto: Novosti

Poznata po dobrom stilu i eleganciji, Emina je i ovog puta opravdala očekivanja. Za ovu priliku obukla je svečano, crno odelo, a stajling upotpunila je tamnim naočarama, kao i cipelama na štiklu koje idu u špic.

Foto: Novosti

Emina izgleda kao da je sišla sa svetske piste, a mnogi su primetili da je promenila imidž i skratila šiške.

 

