ZAKLALI GA: Otkriveno zašto je pevač pedofil ubijen u zatvoru

PEVAČ grupe "Lostprophets" Ijan Votkins, osuđen za pedofiliju, preminuo je nakon napada u zatvoru, potvrdili su zatvorski izvori.

Pevač iz Pontiprida u Velsu služio je 29-godišnju kaznu u zatvoru HMP Vejkfild zbog seksualnih prestupa prema deci.

Navodno je Votkins napadnut možda zato što je odbio da plaća "zaštitu". Bivši muzičar, star 48 godina, ubijen je u zatvoru HMP Vejkfild u Zapadnom Jorkširu u subotu ujutru. Pronađen je teško povređen u svojoj ćeliji, ali osoblje nije moglo da mu pomogne, i proglašen je mrtvim na licu mesta.

Njega je nožem napao drugi zatvorenik, a policija je pokrenula istragu na licu mesta, prenosi BBC.

Votkins je napadnut u zatvoru u avgustu 2023. godine, ali te povrede nisu bile opasne po život. Muzičar je osuđen na 29 godina zatvora sa dodatnih šest godina uslovne kazne, a njegove dve saoptužene, majke dece koju je zlostavljao, dobile su 14 i 17 godina zatvora.