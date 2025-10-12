Poznati

ZAKLALI GA: Otkriveno zašto je pevač pedofil ubijen u zatvoru

Novosti online

12. 10. 2025. u 19:56

PEVAČ grupe "Lostprophets" Ijan Votkins, osuđen za pedofiliju, preminuo je nakon napada u zatvoru, potvrdili su zatvorski izvori.

ЗАКЛАЛИ ГА: Откривено зашто је певач педофил убијен у затвору

Foto: Shutterstock

Pevač iz Pontiprida u Velsu služio je 29-godišnju kaznu u zatvoru HMP Vejkfild zbog seksualnih prestupa prema deci. 

Navodno je Votkins napadnut možda zato što je odbio da plaća "zaštitu". Bivši muzičar, star 48 godina, ubijen je u zatvoru HMP Vejkfild u Zapadnom Jorkširu u subotu ujutru. Pronađen je teško povređen u svojoj ćeliji, ali osoblje nije moglo da mu pomogne, i proglašen je mrtvim na licu mesta.

Njega je nožem napao drugi zatvorenik, a policija je pokrenula istragu na licu mesta, prenosi BBC.

Votkins je napadnut u zatvoru u avgustu 2023. godine, ali te povrede nisu bile opasne po život. Muzičar je osuđen na 29 godina zatvora sa dodatnih šest godina uslovne kazne, a njegove dve saoptužene, majke dece koju je zlostavljao, dobile su 14 i 17 godina zatvora.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!

KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - "Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!"