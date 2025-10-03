NJENO IME OSVANULO PORED IMENA HOLIVUDSKIH GLUMACA: Tea Tairović u Bugarskoj dobila svoju zvezdu (FOTO)
MLADA muzička zvezda Tea Tairović održala je sinoć u Bugarskoj spektakularan nastup, za koji se tražila ulaznica više.
Druženje sa publikom u Sofiji bilo je kao i svaki put fenomenalno, pa je pevačica odlučila da produži svoj nastup na oduševljenje prisutnih.
Nije tajna da je Tea jedna od omiljenih muzičkih zvezda u Bugarskoj poslednjih nekoliko godina, a dokaz tome je i iznenađenje koje je ju sačekalo u prestižnom hotelu u Sofiji u kojem je odsela! Naime u hotelu se nalazi staza slavnih sa zvezdama u kojima su ispisana imena svih onih koji su boravili u ovom hotelu, a koji zbog svetske slave i popularnosti zavređuju da imaju svoju zvezdu poput onih koje se nalaze u Holivudu. Među njima su: Bil Klinton, Džejson Stejtam, Fede Le Grand, Majkl Morone, Robi Vilijams i mnogi drugi.
Tako je pored brojnih holivudskih zvezda, slavnih muzičara, pa čak i jednog predsednika i Tea dobila svoju zvezdu sa imenom.
- Iskreno sam se obradovala ovom gestu i to je tako jedan znak pažnje koji vas prosto ostavi bez reči. Uvek se rado vraćam u Bugarsku jer uzivam u druženju sa tamošnjom publikom! Uvek je jedna posebna i moćna energija! Radujem se sledecem susretu - rekla je kratko Tea za "Večernje novosti".
Pevačica je ove godine oborila sve rekorde kada su nastupi u pitanju, a nedavno je otkrila da pred kraj godine za svoju publiku sprema nastavak albuma "Aska 2" na kojem uveliko radi.
