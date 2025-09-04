POSLEDNJA ŽELJA ĐORĐA ARMANIJA: Poznati vreme i mesto sahrane

NA večni počinak će biti ispraćen za dva dana

Slavni dizajner Đorđo Armani preminuo je u 91. godini okružen najvoljenijima.

Na večni počinak će biti ispraćen za dva dana, a sahrana će po njegovoj želji biti privatna, saopštila je njegova kompanija.

- Pogrebna komora biće postavljena od subote 6. septembra do nedelje 7. septembra i biće otvorena od 9 do 18 časova u Milanu, u ulici Via Bergonjone 59, unutar Armani/Teatra. U skladu sa izričitim željama gospodina Armanija, sahrana će se održati privatno - navodi se u saopštenju.

Pred smrt tražio samo jedno

Njegova modna kuća je objavila zvanično saopštenje u kom se navodi da je Armani porodici i zaposlenima ostavio u amanet svoju kompaniju i sve što je godinama gradio.

- U ovoj kompaniji, oduvek smo se osećali kao deo porodice. Danas, sa dubokom emocijom, osećamo prazninu koju je ostavio onaj koji je osnovao i negovao ovu porodicu sa vizijom, strašću i posvećenošću, ali upravo u njegovom duhu mi zaposleni i članovi porodice koji su oduvek radili uz gospodina Armanija obavezujemo se da ćemo čuvati ono što je izgradio i nastaviti da vodimo njegovu kompaniju u njegovo ime, sa poštovanjem, odgovornošću i ljubavlju - stoji u saopštenju modne kuće Armani.

