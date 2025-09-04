POSLEDNJA ŽELJA ĐORĐA ARMANIJA: Poznati vreme i mesto sahrane
NA večni počinak će biti ispraćen za dva dana
Slavni dizajner Đorđo Armani preminuo je u 91. godini okružen najvoljenijima.
Na večni počinak će biti ispraćen za dva dana, a sahrana će po njegovoj želji biti privatna, saopštila je njegova kompanija.
- Pogrebna komora biće postavljena od subote 6. septembra do nedelje 7. septembra i biće otvorena od 9 do 18 časova u Milanu, u ulici Via Bergonjone 59, unutar Armani/Teatra. U skladu sa izričitim željama gospodina Armanija, sahrana će se održati privatno - navodi se u saopštenju.
Pred smrt tražio samo jedno
Njegova modna kuća je objavila zvanično saopštenje u kom se navodi da je Armani porodici i zaposlenima ostavio u amanet svoju kompaniju i sve što je godinama gradio.
- U ovoj kompaniji, oduvek smo se osećali kao deo porodice. Danas, sa dubokom emocijom, osećamo prazninu koju je ostavio onaj koji je osnovao i negovao ovu porodicu sa vizijom, strašću i posvećenošću, ali upravo u njegovom duhu mi zaposleni i članovi porodice koji su oduvek radili uz gospodina Armanija obavezujemo se da ćemo čuvati ono što je izgradio i nastaviti da vodimo njegovu kompaniju u njegovo ime, sa poštovanjem, odgovornošću i ljubavlju - stoji u saopštenju modne kuće Armani.
