Poznati

POSLEDNJA ŽELJA ĐORĐA ARMANIJA: Poznati vreme i mesto sahrane

D.K.

04. 09. 2025. u 16:12

NA večni počinak će biti ispraćen za dva dana

ПОСЛЕДЊА ЖЕЉА ЂОРЂА АРМАНИЈА: Познати време и место сахране

Foto: Profimedia

Slavni dizajner Đorđo Armani preminuo je u 91. godini okružen najvoljenijima.

Na večni počinak će biti ispraćen za dva dana, a sahrana će po njegovoj želji biti privatna, saopštila je njegova kompanija. 

- Pogrebna komora biće postavljena od subote 6. septembra do nedelje 7. septembra i biće otvorena od 9 do 18 časova u Milanu, u ulici Via Bergonjone 59, unutar Armani/Teatra. U skladu sa izričitim željama gospodina Armanija, sahrana će se održati privatno - navodi se u saopštenju.

Foto: Profimedia

 

Pred smrt tražio samo jedno

Njegova modna kuća je objavila zvanično saopštenje u kom se navodi da je Armani porodici i zaposlenima ostavio u amanet svoju kompaniju i sve što je godinama gradio. 

- U ovoj kompaniji, oduvek smo se osećali kao deo porodice. Danas, sa dubokom emocijom, osećamo prazninu koju je ostavio onaj koji je osnovao i negovao ovu porodicu sa vizijom, strašću i posvećenošću, ali upravo u njegovom duhu mi zaposleni i članovi porodice koji su oduvek radili uz gospodina Armanija obavezujemo se da ćemo čuvati ono što je izgradio i nastaviti da vodimo njegovu kompaniju u njegovo ime, sa poštovanjem, odgovornošću i ljubavlju - stoji u saopštenju modne kuće Armani. 

(alo)

BONUS VIDEO-

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU

EUROBASKET 2025 DOBIJA NOVU DIMENZIJU UZ OVU PONUDU