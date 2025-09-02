ONA ČITA MISLI SVOJIH RODITELJA: NESVAKIDAŠNJA DRAMA "ŠTA MARIJELE ZNA" NA REPERTOARU DOMAĆIH BIOSKOPA OD ČETVRTKA, 4. SEPTEMBRA

Za film "Šta Marijele Zna", glavna glumica Laeni Gajzeler dobitnica je nagrade za najbolju glumicu na osmom izdanju Dunav Film Festa.

MCF promo

Osvežavajući filmski zaplet stiže ove nedelje na bioskopsko platno. Moderna drama "Šta Marijele zna", o devojčici koja u trenucima životnih raskrsnica svojih roditelja uspeva da "čita" njihove misli kreće sa prikazivanjem u bioskopima od četvrtka, 4. septembra. Svetska premijera filma održana je u okviru takmičarskog programa filmskog festivala u Berlinu, a na nedavno održanom Dunav Film Fest-u u Smederevu mlada glumica Laeni Gajzeler dobitnica je nagrade za najbolju glumicu na kom je žiri festivala naveo da uprkos mladosti i nevelikom iskustvu, ona sija u filmu pokazujući veliko samopouzdanje i snagu dok zauzima svoje mesto uz iskusne profesionalce. MCF promo

Zanimljiva priča potekla je od nemačkog pisca i reditelja Frederika Hambaleka koji je ekranizovao dramu podstičući gledaoce na razmišljanje kako bi izgledalo da deca mogu da kontrolišu svoje roditelje. Odrasli uvek imaju prednost kada je reč o praćenju ponašanja svoje dece, filtrirajući detalje koje će podeliti sa javnošću.

Hambalek je obrnuo dinamiku i glavnom liku, mladoj devojci podario iznenadne telepatske moći:

"Prvobitna inspiracija za ovaj film došla je pre nekoliko godina, kada mi je neko pokazao monitor za bebe, sa ugrađenom kamerom, što je tada bilo novo. Slika deteta koje spava potpuno nesvesno činjenice da ga neko posmatra činila mi se pogrešnom," rekao je reditelj pojašnjavajući kako je došlo do nastanka filma. MCF promo

"Počeo sam da shvatam do koje mere roditelji danas mogu da nadgledaju svoju decu. Ono što je nekada bilo držanje na oku sada je otišlo toliko daleko da je to potpuno špijuniranje. Roditelji danas imaju toliko alata na raspolaganju, ako to žele mogu u osnovi da stvore stanje potpunog nadzora oko svoje dece," naveo je autor dodajući da je počeo sam da se pita šta bi se dogodilo ukoliko bi se prekorenula dinamika moći.

Sve počinje Marielinim sukobom u školi. Marijel spontano razvija sposobnost prisluškivanja svojih roditelja i telepatske moći koje otkriva odaju njihove tajne, kao i njihove laži.



Marijel je ćudljiva i povučena tinejdžerka sa roditeljima koji imaju svoje tajne. Majka je na ivici ljubavne afere, dok Tobijas doživljava probleme na poslu. U teškom porodičnom trenutku, ćerka upada u sukob sa školskom drugaricom i takva trauma dovodi do superveština prepoznajući sve ono što roditelji čine.

Zbunjena i panična usamljena devojčica ne traži pomoć kako bi se rešila nove situacije, podosta uznemirujuće za nju, sve do onda kada postane svesna krize i suočavanja sa istinom i sopstvenim životom.



"Još jedna stvar koja me je dovela do ovog filma jeste kako deca doživljavaju svoje roditelje. Za malo dete njihovi roditelji su praktično bogovi, čini se da znaju sve i mogu sve. Tek kada počne da odrasta, dete shvata da roditelji mogu i da greše. Da se bore sa životom mnogo teže nego što smo verovatno ikada zamišljali dok smo bili mlađi. Marijel dobija ubrzani kurs o svemu ovom, razbijajući neke od svojih iluzija što je još jedan aspek koji daje težinu priči," zaključio je Hambalek.

