RADA MANOJLOVIĆ U VELIKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Ne uklapam se u šablone (FOTO)

BILO je puno hitova i lepih pesama. S obzirom na to da sam jedna vrlo ekonomična, ali i konkretna osoba, meni su najdraže pesme koje su mi donele najviše popularnosti kod publike i one se dan-danas pevaju, a to su duet sa Sašom Matićem „Mešaj mala“, „Alkotest“, „Deset ispod nule“, „Rođendan“. Naravno, moram da napomenem i numere sa poslednjeg albuma „Prva dama“ koje su se najviše izdvojile su naslovna, „Bum bum“ i „Srce“. Kada su u pitanju manje popularne pesme, volela bih da „Puca led“ oživi, jer ona ima potencijala da dugo traje kod publike.

Foto: Privatna arhiva

Ovim rečima razgovor za „Večernje novosti“ započinje Radimila Rada Manojlović, jedna od najvećih i najpopularnijih folk zvezda mlađe generacije koja je prve korake napravila učestvujući u trećoj sezoni muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“ i krenula put estradne orbite. Od samog početka karijere, uvek radna, skromna i poštena nije se uklapala u estradne šablone, u kojima su jasno definisana „neka pravila“. Već se trudila da sav zaređeni novac ulaže u svoju karijeru, velike hitove i spotove, ali i u svoj porodični dom.

- U životu me drži iskrenost i ni sa čim se ne opterećujem. Kod mene preovladava želja da na nastupu, bio koncert na otvorenom, diskoteka ili privatno veselje, napravim „lom“ u pozitivnom smilu da se svi lepo provedu. Foto: Privatna arhiva

*Novom pesmom „Balkanac“ sa di-džej Mateom „zasladili“ ste leto. Kako je došlo do saradnje?

- Kada sam čula melodiju odmah sam znala da je to to. Matea poznajem dugo, jer je srećemo na mojim nastupima u dijspori, a on je jedan od najtraženijih di-džeja preko. Pesma je prava letnja i baš za ovaj period godine, za klubove i provod. Spot smo snimali na crnogorskom primorju na sred mora (smeh), na jahti i lepo smo se proveli. Posebno mi je drago što je tekst pisao Danijel Pavlović, hvala njemu i hvala celom timu. Verujem da će je publika slušati i lepo provoditi vrele letnje dane.

*„Duž letnje turneje je od Vardara pa do Triglava i dalje, čini se da za vas nema stajanja ovog leta?

- Nema. Gde god da me pozovu i gde god postoji interesovanje za mnom, za mojim pesmama i atmosferom koju pravim – a za koju svi vrlo dobro znaju, ja ću se odazvati. Volim narod i oduvek sam isticala da sam narodna pevačica i da pevam kako bih razveselila publiku.

*Pored dueta, najvili ste i da su u pripremi dve nove pesme. Hoće li premijera istih biti na vaš jubilarni rođendan?

- Za rođendan nisam sigurna, ali u pripremi su noviteti i ovih dana pored svih obaveza krećem sa snimanjem spotova za dve numere. Obećavam veliko iznenađenje.

*25. avgusta proslavićete 40 leta. Jel su u mislima rođendanske želje i koje?

- Skromna sam. Nemam megalomanske želje, nisam od tih, već samo da su moji najmiliji živi i zdravi, to je najvažnije. Sve ostalo će doći radom trudom i zalaganjem.

*Osamnaest godina ste na estradi, da možete da li biste nešto promenili?

- Uvek može bolje, ali ja sam mnogo zahvalna na tome što sam učestvovala u trećoj sezoni muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“ 2007. koja se na kraju ispostavila kao najpopularnija. I dan danas, kada idem u svoje selo, svaki put mi se vraćaju scene iz tog perioda, kako smo išli i vraćali se sa takmičenja, snalazili smo se na sve načine i oko prevoza, benzina i svega. Sada mi je lepo, kada se setim tog početka, jer znam da nam nije bilo lako, ali to je bio i prelomni trenutak u mom životu, u smislu karijere. Publika me je prihvatila kao nekog svog i zadovoljstvo je moje, što me i dan-danas vole i stari i mladi.

*Kuda „bežite“ kada vam je dosta popularnosti, gde možete da budete potpuno svoji?

- Svuda ono što jesam i to me spašava. Ne moram da glumim i da se trošim na foliranje, tako da i ne pokušavam da bežim. Kada mi baš i nije do pojavljivanja, dovoljno je da se sakrijem u svoja četiri zida, najčešće mog doma u Četerežu. Tu mogu da budem ona stara Radmila. Foto: Privatna arhiva

VOLIM JEDNOSTAVNE LjUDE

*Vrlo ste neposredni u komunikaciji?

- Uvek sam takva bila i to smatram vrlinom. Ne volim ljude koji se samo smeškaju i ne znam šta mi misle, ili su nadobudni i nadmeni, gledaju sa visine. Volim obične i jednostavne ljude, jer sam i sama takva i sa mnom svi znaju na čemu su.