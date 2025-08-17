RADA MANOJLOVIĆ U VELIKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Ne uklapam se u šablone (FOTO)
BILO je puno hitova i lepih pesama. S obzirom na to da sam jedna vrlo ekonomična, ali i konkretna osoba, meni su najdraže pesme koje su mi donele najviše popularnosti kod publike i one se dan-danas pevaju, a to su duet sa Sašom Matićem „Mešaj mala“, „Alkotest“, „Deset ispod nule“, „Rođendan“. Naravno, moram da napomenem i numere sa poslednjeg albuma „Prva dama“ koje su se najviše izdvojile su naslovna, „Bum bum“ i „Srce“. Kada su u pitanju manje popularne pesme, volela bih da „Puca led“ oživi, jer ona ima potencijala da dugo traje kod publike.
Ovim rečima razgovor za „Večernje novosti“ započinje Radimila Rada Manojlović, jedna od najvećih i najpopularnijih folk zvezda mlađe generacije koja je prve korake napravila učestvujući u trećoj sezoni muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“ i krenula put estradne orbite. Od samog početka karijere, uvek radna, skromna i poštena nije se uklapala u estradne šablone, u kojima su jasno definisana „neka pravila“. Već se trudila da sav zaređeni novac ulaže u svoju karijeru, velike hitove i spotove, ali i u svoj porodični dom.
- U životu me drži iskrenost i ni sa čim se ne opterećujem. Kod mene preovladava želja da na nastupu, bio koncert na otvorenom, diskoteka ili privatno veselje, napravim „lom“ u pozitivnom smilu da se svi lepo provedu.
*Novom pesmom „Balkanac“ sa di-džej Mateom „zasladili“ ste leto. Kako je došlo do saradnje?
- Kada sam čula melodiju odmah sam znala da je to to. Matea poznajem dugo, jer je srećemo na mojim nastupima u dijspori, a on je jedan od najtraženijih di-džeja preko. Pesma je prava letnja i baš za ovaj period godine, za klubove i provod. Spot smo snimali na crnogorskom primorju na sred mora (smeh), na jahti i lepo smo se proveli. Posebno mi je drago što je tekst pisao Danijel Pavlović, hvala njemu i hvala celom timu. Verujem da će je publika slušati i lepo provoditi vrele letnje dane.
*„Duž letnje turneje je od Vardara pa do Triglava i dalje, čini se da za vas nema stajanja ovog leta?
- Nema. Gde god da me pozovu i gde god postoji interesovanje za mnom, za mojim pesmama i atmosferom koju pravim – a za koju svi vrlo dobro znaju, ja ću se odazvati. Volim narod i oduvek sam isticala da sam narodna pevačica i da pevam kako bih razveselila publiku.
*Pored dueta, najvili ste i da su u pripremi dve nove pesme. Hoće li premijera istih biti na vaš jubilarni rođendan?
- Za rođendan nisam sigurna, ali u pripremi su noviteti i ovih dana pored svih obaveza krećem sa snimanjem spotova za dve numere. Obećavam veliko iznenađenje.
*25. avgusta proslavićete 40 leta. Jel su u mislima rođendanske želje i koje?
- Skromna sam. Nemam megalomanske želje, nisam od tih, već samo da su moji najmiliji živi i zdravi, to je najvažnije. Sve ostalo će doći radom trudom i zalaganjem.
*Osamnaest godina ste na estradi, da možete da li biste nešto promenili?
- Uvek može bolje, ali ja sam mnogo zahvalna na tome što sam učestvovala u trećoj sezoni muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“ 2007. koja se na kraju ispostavila kao najpopularnija. I dan danas, kada idem u svoje selo, svaki put mi se vraćaju scene iz tog perioda, kako smo išli i vraćali se sa takmičenja, snalazili smo se na sve načine i oko prevoza, benzina i svega. Sada mi je lepo, kada se setim tog početka, jer znam da nam nije bilo lako, ali to je bio i prelomni trenutak u mom životu, u smislu karijere. Publika me je prihvatila kao nekog svog i zadovoljstvo je moje, što me i dan-danas vole i stari i mladi.
*Kuda „bežite“ kada vam je dosta popularnosti, gde možete da budete potpuno svoji?
- Svuda ono što jesam i to me spašava. Ne moram da glumim i da se trošim na foliranje, tako da i ne pokušavam da bežim. Kada mi baš i nije do pojavljivanja, dovoljno je da se sakrijem u svoja četiri zida, najčešće mog doma u Četerežu. Tu mogu da budem ona stara Radmila.
VOLIM JEDNOSTAVNE LjUDE
*Vrlo ste neposredni u komunikaciji?
- Uvek sam takva bila i to smatram vrlinom. Ne volim ljude koji se samo smeškaju i ne znam šta mi misle, ili su nadobudni i nadmeni, gledaju sa visine. Volim obične i jednostavne ljude, jer sam i sama takva i sa mnom svi znaju na čemu su.
