SRCE MI JE PUNO: Deca iznenadila Nedu Ukraden u Tivtu (FOTO)
POP diva Neda Ukraden je u okviru svoje letenje turneje sinoć nastupila u Tivtu na trgu.
Publiku su činili od 7 do 77 godina i svi u glas pevali njene pesme, ali najveće iznenađenje doživela je od najmlađih.
Ono što je pevačicu oduševilo je kada se grupa dece popela na binu i zajedno sa njom đuskala i pevala.
- Srce mi je prepuno, bilo je zaista divno i veselo - rekla je Neda pred prisutnom publikom.
Pevačica inače leto provodi sa porodicom u kući u Boki Kotoroskoj, a već se priprema i za koncert u zagrebačkoj Areni, kao i za koncerte u MTS dvorani.
