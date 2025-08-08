Poznati

SRCE MI JE PUNO: Deca iznenadila Nedu Ukraden u Tivtu (FOTO)

Dušan Cakić

08. 08. 2025. u 18:45

POP diva Neda Ukraden je u okviru svoje letenje turneje sinoć nastupila u Tivtu na trgu.

СРЦЕ МИ ЈЕ ПУНО: Деца изненадила Неду Украден у Тивту (ФОТО)

Privatna arhiva

Publiku su činili od 7 do 77 godina i svi u glas pevali njene pesme, ali najveće iznenađenje doživela je od najmlađih.

Ono što je pevačicu oduševilo je kada se grupa dece popela na binu i zajedno sa njom đuskala i pevala.

Foto: Privatna arhiva

- Srce mi je prepuno, bilo je zaista divno i veselo - rekla je Neda pred prisutnom publikom.

Pevačica inače leto provodi sa porodicom u kući u Boki Kotoroskoj, a već se priprema i za koncert u zagrebačkoj Areni, kao i za koncerte u MTS dvorani.

