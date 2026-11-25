PREDSEDNIK SNSD Milorad Dodik izjavio je da svaki pokušaj da se 25. novembar, koji se u delu FBiH praznuje kao takozvani dan državnosti, proglasi "državnim praznikom" predstavlja politički jednostrano poimanje BiH kao muslimanske unitarne države i ignorisanje ustavne strukture BiH uspostavljene Dejtonskim sporazumom.

Foto: TANJUG/ FOTO SRNA/ Borislav Zdrinja

- Ako se želi zajednički praznik na nivou državne zajednice BiH, onda se do njega mora doći dogovorom, uz puno uvažavanje njenih konstitutivnih naroda - Srba, Hrvata i muslimana, odnosno Bošnjaka, i entiteta - Republike Srpske i FBiH. Sve drugo je politička promocija jednog bošnjačkog shvatanja BiH i krivotvorenja istorije, a ne izraz zajedničkog opredeljenja i onoga što je propisano Dejtonom - istakao je Dodik za Srnu povodom 25. novembra, Dana ZAVNOBiH-a, koji se u bošnjačkom delu FBiH obeležava kao takozvani "dan državnosti BiH".

- BiH nema dan državnosti, to je podvala i lažna manifestacija - naglasio je Dodik.

On je podsetio da je 25. novembar dan kada je održano zasedanje ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu, koji je prethodio zasedanju AVNOJ-a 29. novembra u Jajcu kada je uspostavljeno federalno uređenje Jugoslavije koju su upravo ovi koji danas slave ZAVNOBiH rušili.

- BiH koji oni danas slave ne postoji, tako da oni slave nepostojeći praznik nepostojeće BiH - konstatovao je Dodik.

Paradoks je, ukazao je Dodik, da Bošnjaci slave ZAVNOBiH, a ignorišu AVNOJ, a još veći paradoks je činjenica da su se muslimani u Drugom svetskom ratu većinski borili na strani ustaša i drugih okupatora, za razliku od Srba koji su bili u prvim redovima antifašističke borbe.

- Nemoguće je očekivati da se AVNOJ ne pominje, a da u tom pogledu neko pokušava da nametne ZAVNOBiH kao takozvani dan republike. To govori kakva je BiH zemlja. U njoj i danas sede stranci u Ustavnom sudu BiH i donose odluke koje nemaju veze ni sa Ustavom ni sa pravom - naglasio je Dodik.

On je rekao da je 25. novembar samo jedan obični radni dan, za Republiku Srpsku nepostojeći praznik i ne može biti predstavljen kao praznik cele BiH kad ne postoji opšta saglasnost.

- Niko nema pravo Srbima u Republici Srpskoj da određuje i nameće koje će istorijske datume obeležavati. Istorija se ne može monopolizovati, a ni krivotvoriti. BiH nema zakon o praznicima na nivou cele zemlje upravo zato što o takvom pitanju nikada nije postignut konsenzus sva tri konstitutivna naroda i oba entiteta - naglasio je Dodik.

S toga, kaže on, ovaj datum ne može imati pravnu snagu ni u institucijama na zajedničkom nivou.

- Muslimani koji su kasnije postali Bošnjaci mogu da slave bilo šta i mi nemamo nameru da im to određujemo. Problem nastaje onog trenutka kad oni nama nameću svoje kvazipraznike odnosno dane iz istorije - kaže Dodik.

On je podsetio da je današnja BiH, prema slovu Dejtonskog mirovnog sporazuma, sačinjena od dva ravnopravna entiteta i tri konstitutivna naroda i samo ona pitanja o kojima postoji potpuna saglasnost mogu uživati legitimitet praznika na nivou BiH, sve ostalo su jednostrani potezi kojima se pokušava majorizovati volja druga dva naroda.

- Mi poštujem njihovo pravo da obeležavaju datume koje smatraju važnim za svoju entitetsku istoriju, ali istovremeno očekujemo i puno poštovanje činjenice da Republika Srpska ima svoj identitet, svoje praznike i svoj legitimitet stečen voljom njenih građana i međunarodnim mirovnim sporazumom - istakao je Dodik.

Predsednik Dodik je naglasio da je za sve institucije, škole i privredne subjekte u Republici Srpskoj 25. novembar bio i ostao običan radni dan, bez ikakvog značaja u institucionalnom smislu.

Naš Dan Republike je 9. januar, a umesto nekog tamo praznika koji nazivaju danom državnosti BiH, koja u tom smislu više ne postoji, mi slavimo mir, 21. novembar datum kada je parafiran Dejtonski mirovni sporazum. To dovoljno govori o njihovim praznicima i njihovom poimanju BiH", zaključio je Dodik.

(Tanjug)