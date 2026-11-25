"To nije bilo normalno" Petrović o svom povratku u Partizan
Sportski direktor Partizana Raća Petrović odgovara na pitanja novinara.
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Tema je, naravno, aktuelna situacija u igračkom kadru i rezultatska kriza.
Na priču o pojačanjima nadovezalo se pitanje da li bi ovom timu dobro došao Raća kao igrač, na šta je Petrović imao spreman odgovor.
- Znate da sam završio profesionalnu karijeru pre godinu i po dana, a razgovarao sam o potencijalnom povratku ovde. Da je bio u pitanju neki drugi klub, možda bih prelomio lakše, ali s obzirom na to da je Partizan, nisam želeo da dolazim nespreman, pre svega fizički, samo da bih se pojavio. To nije bilo normalno. Imao sam operaciju, trebalo je da imam još jednu, što znači da bih morao da odsustvujem. Ako me pitate da li bi nam dobrodošao neki povratnik sa autoritetom, naravno, i trudićemo se da pronađemo nekoga ko bi mogao da pomogne ovoj ekipi.
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