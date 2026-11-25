Ostvario je najgori učinak u istoriji ove reprezentacije.

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Fudbalska reprezentacija Severne Makedonije beležila je katastrofalne rezultate u prethodnom periodu, što je dovelo do rastanka sa selektorom Gocem Sodleskim.

Komšije su potvrdile da ovaj trener više neće voditi njihov nacionalni tim, jer je napustio selektorsku klupu, sporazumnim raskidom ugovora.

Podsetimo, njihova selekcija je pod komandom Sedloskog ostvarila najgori niz u istoriji pod vođstvom selektora Sedloskog (bez pobede, 2 remija i 8 poraza uz gol-razliku 1:23).

Tim povodom oglasio se i Fudbalski savez Severne Makedonije, koji je potvrdio rastanak:

- Ponekad u fudbalu, bez obzira na iskustvo, posvećenost i dobre namere, stvari se jednostavno ne odvijaju onako kako svi priželjkuju. Smatramo da je u ovom trenutku najbolje da rastanak bude u interesu reprezentacije, ali i Gocea Sedloskog, bez dodatnog pritiska i negativnih komentara koji ne treba da budu teret čoveku koji je ostavio dubok trag u makedonskom fudbalu.

- Goce nije samo selektor koji je predvodio reprezentaciju u jednom periodu. On je jedan od najtrofejnijih makedonskih trenera, legendarni kapiten i čovek koji je godinama deo istorije i razvoja našeg fudbala.

- Možda trenutak u kojem je preuzeo reprezentaciju nije bio idealan. Možda se visoka očekivanja, nasuprot realnosti, okolnostima i rezultatima, nisu poklopila sa onim što smo svi priželjkivali. Ali, to ne menja njegove zasluge, niti doprinos koji je dao makedonskom fudbalu.

- FFM se zahvaljuje Goceu Sedloskom na dosadašnjem radu, posvećenosti i profesionalnom odnosu. Verujemo da će njegovo iskustvo, znanje i ljubav prema makedonskom fudbalu i u budućnosti biti stavljeni u službu našeg fudbala, klupskog ili reprezentativnog. Rezultati su deo fudbala. Poštovanje prema ljudima koji su ga zadužili treba da ostane i posle poslednje utakmice - piše u saopštenju.

Tako je fudbaler Crvene zvezde, Matej Gaštarov, koji brani boje Severne Makedonije, ostao bez selektora.

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